Cierpienie tego chłopca jest tak dojmujące, że gdy jego mama zamieściła w sieci jego zdjęcie z długim opisem dotyczącym tego, jak walczy z chorobą, wiele osób nie potrafiło powstrzymać łez.

Drobny, zgarbiony chłopiec pochyla się nad toaletą. Jest półnagi, łysy i widać, że z trudem udaje mu się ustać na nogach. To Drake – 10-latek, który od 2012 roku walczy z białaczką. Obecnie dzielnie stawia czoło chorobie, przechodząc chemioterapię. Jego mama, Jessica Medinger, opublikowała zdjęcie syna, by pokazać, jak straszna i wyniszczająca choroba spotkała jej dziecko. Jej list, który widnieje pod fotografią, jest naprawdę wzruszający.

To zdjęcie z dzisiejszego ranka po tym, jak zaniosłam Drake'a do łazienki. Tak, ma na sobie pieluchę, bo przez 75 proc. czasu nie jest w stanie kontrolować swojej fizjologii. To sama skóra i kości, bo muszę go błagać, żeby zjadł chociaż jedno ziarenko groszku na kolację albo wypił szklankę wody w ciągu dnia

W oświadczeniu kobiety czytamy, że „życie nie jest zawsze poprawne politycznie i piękne, jest prawdziwe”, a na potencjalne zarzuty, że nie powinna zamieszczać w sieci zdjęcia półnagiego syna, odpowiada: „Życie nie jest piękne, a rak niszczy człowieka”. Wspomina, że kładzie się z Drake’m spać, ponieważ chłopiec boi się, że coś się stanie, a przez „coś” ma na myśli śmierć. Gdy rozmawiają, synek pyta ją, czy kiedy umrze, trafi do nieba i będzie mógł bawić się z tatą…

Krótka, ale niezwykła w swoim przekazie wypowiedź Jessicy pod zdjęciem syna to dowód na to, jak bardzo kobieta kocha swoje dziecko. Jak sama przyznaje, będzie dla niego walczyć do końca.

To jest on mówiący mi mamo, nie wytrzymam. (…)To jest on mówiący mi, że się boi i że nie dotrwa do swoich 11. urodzin. To on i ja mówiąca mu, że będę walczyć za niego, kiedy on nie da rady. On i ja, i nasz świat (…)To on, Drake, Stinky Joe, mój cały świat. To mój uśmiech, moja miłość, moje bicie serca. Jest też moimi łzami, bólem głowy i złym nastrojem. Jest moim życiem

