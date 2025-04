Co wiemy o zaawansowanym raku piersi?

Profilaktyka raka piersi i wczesna postać choroby to tematy, o których opinia publiczna mówi otwarcie. Niestety, zaawansowany rak piersi to temat, który wciąż poruszany jest zbyt rzadko. Ta społeczna niewiedza może potęgować strach i obawy u kobiet, u których diagnozuje się zaawansowaną postać raka piersi.

Z badań przeprowadzonych w 11. krajach Europy, w tym w Polsce, w ramach kampanii „Tu i Teraz” (Here and Now), wynika, że aż dwie trzecie ankietowanych nie jest pewnych bądź nie wie, że zaawansowanego raka piersi nie można całkowicie wyleczyć. Co piąta osoba nie potrafi prawidłowo zdefiniować zaawansowanego raka piersi, choć 96% jest świadoma, co to jest wczesny rak piersi i że może być wyleczony na tyle skutecznie, że pacjentka będzie wolna od choroby.

W Polsce w badaniu wzięło udział 201 osób w wieku 18-75 lat. Badano sytuację i znaczenia dla społeczeństwa kobiet chorych po 50. roku życia. Okazuje się, że kobiety 50+ są ogromnym wsparciem dla najbliższych w codziennych obowiązkach. Aż 76% biorących udział w ankiecie w naszym kraju odpowiedziało, że to właśnie te kobiety pomagają przy opiece nad wnukami, a często są ogromnym wsparciem finansowym. Ponad połowa ankietowanych dodała, że gdyby tego wsparcia zabrakło, miałoby to negatywny wpływ na ich życie.

Obraz samych chorych wskazuje na wiele obszarów wymagających poprawy. W różnych aspektach. Prawie dwie trzecie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi mówi o poczuciu braku zrozumienia. 41% nie otrzymuje takiego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, jak to było w przypadku pierwszej diagnozy. Dodatkowo aż 70% kobiet mówi, że bardzo trudno jest znaleźć grupy wsparcia oraz kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji, co potęguje uczucie izolacji.

Źródło: materiały prasowe ExpertPR/mn

Przypisy dostępne w redakcji.