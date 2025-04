W Polsce każdego roku diagnozuje się średnio 300 przypadków raka piersi u mężczyzn – według statystyk ta choroba dotyka 1 na 100 mężczyzn. Niestety brak wiedzy i brak profilaktyki wpływa późną diagnozę tej choroby, a co za tym idzie na gorsze rokowania w jej leczeniu.

– Panowie często ignorują zagrożenie, gdyż są przekonani, że na raka piersi chorują wyłącznie kobiety. Do lekarza zgłaszają się średnio po 6-9 miesiącach od wystąpienia objawów, z zazwyczaj bardzo zaawansowanym, trudnym do leczenia procesem nowotworowym. Z tego powodu rokowanie u mężczyzn chorych na raka piersi jest wyraźnie gorsze w porównaniu do kobiet – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki z Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Jak rozpoznać raka piersi u mężczyzny?

Podstawowym objawem mogącym świadczyć o nowotworze piersi jest wyczuwalny guzek w obrębie piersi bądź w dole pachowym. Niepokój powinny również wzbudzać inne nietypowe objawy w obrębie sutków, takie jak:

zmiana barwy,

wciągnięcie lub zniekształcenie brodawki ,

, krwawienie lub wydzielina z sutków,

poszerzenie żył na klatce piersiowej lub owrzodzenie ,

, powiększenie jednej z piersi lub zaburzenia symetrii klatki piersiowej.

Pochodzenie i objawy nowotworu piersi

Etiologia raka piersi, pomimo znacznej liczby prac i analiz, jakie na świecie do tej pory przeprowadzono, w dalszym ciągu nie jest całkowicie wyjaśniona. Jednak coraz większą rolę przypisuje się uwarunkowaniom genetycznym.

– Oprócz obciążeń genetycznych, zwiększone ryzyko obserwuje się u mężczyzn po 60. roku życia, z wysokim poziomem estrogenów lub niskim poziomem testosteronu lub cierpiących na rzadkie choroby genetyczne na przykład zespół Klinefeltera – tłumaczy prof. Piotr Wysocki.

Jak zapobiegać nowotworom piersi u mężczyzn?

Niezależnie od płci, w profilaktyce raka piersi najważniejsza jest dokładna obserwacja własnego ciała. Kobiety od wielu lat są informowane o konieczności samobadania piersi, ale onkolodzy zalecają je również mężczyznom. Samobadanie jest ściśle połączone z samoobserwacją przed lustrem i polega na dokładnym skontrolowaniu ściany klatki piersiowej (okolice sutków) i dołu pachowego opuszkami palców. Każde niepokojące zmiany powinny być skonsultowane z lekarzem (chirurg, onkolog), który w przypadku stwierdzenia podejrzenia raka wyśle na odpowiednie badania: USG piersi oraz ewentualną biopsję, podczas której za pomocą cienkiej igły pobiera się komórki piersi lub płyn z torbieli do badania mikroskopowego.

Jak się leczy raka piersi u mężczyzn?

Leczenie raka piersi u mężczyzn polega zwykle na mastektomii (wycięcie całego gruczołu piersiowego), napromienieniu klatki piersiowej oraz terapii farmakologicznej. Im wcześniej nowotwór zostanie zdiagnozowany – tym większa szansa na pełne wyleczenie. Dlatego tak istotne jest, aby jak najszybciej poprosić lekarza o zbadanie wszelkich guzów i innych niepokojących objawów.

Niewidzialny problem

Problem raka piersi u mężczyzn jest niedoceniany zarówno przez programy edukacyjne, jak i programy badań przesiewowych raka piersi (te bowiem dotyczą wyłącznie kobiet). Nic więc dziwnego, że większość mężczyzn jest przekonanych, że ten problem ich nie dotyczy.

Rak piersi u mężczyzn jest również niedocenionym tematem badawczym – dopiero w tym roku ukazała się pierwsza praca epidemiologiczna analizująca częstość występowania poszczególnych typów tego nowotworu u mężczyzn, podczas gdy takie badania dotyczące kobiet przeprowadzono już wiele lat temu.

Im wcześniej problem raka piersi u mężczyzn zostanie dostrzeżony w społeczeństwie, tym szybciej poprawią się statystyki jego wczesnej wykrywalności, a to bezpośrednio przełoży się na zdecydowaną poprawę rokowania chorych z tym rozpoznaniem.

