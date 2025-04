4 z 4

„Z roku na rok rośnie liczba dzieci z chorobami nowotworowymi. Okres walki z chorobą oraz późniejszej rekonwalescencji jest dla nich bardzo trudny, gdyż nie tylko muszą oswoić się z chorobą, ale także nauczyć się żyć z jej ograniczeniami. Aby pomóc chorym dzieciakom w budowaniu poczucia własnej wartości, a w szczególności tym, u których choroba pozostawiła trwały ubytek na zdrowiu, stworzyliśmy »Onko-Olimpiadę«” – powiedział Tomasz Osuch, prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. „Udział w zawodach sportowych to nie tylko rehabilitacja ruchowa, ale również możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania po przebyciu długotrwałego leczenia. Dzięki »Onko-Olimpiadzie« dzieci oraz młodzież mają okazję celebrować zwycięstwo nie tylko w konkurencjach sportowych, ale także to najważniejsze w ich życiu – wygraną nad chorobą nowotworową”.