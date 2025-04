Jak dochodzi do alergicznego zapalenia spojówek?

Spojówka jest cienką błoną śluzową wyścielającą twardówkę i wewnętrzne powierzchnie powiek. W związku ze swoim położeniem błona ta jest ciągle wyeksponowana na czynniki drażniące znajdujące się w środowisku zewnętrznym. Mogą to być zarówno substancje drażniące, takie jak dym czy pył, ale także znajdujące się w środowisku alergeny.

Gdy dochodzi do kontaktu alergenu z powierzchnią błony śluzowej, uruchomiony zostaje cały łańcuch reakcji nadwrażliwości. Bez wchodzenia w szczegóły, obejmuje to aktywacja specjalnych komórek tzw. mastocytów, które uwalniają substancje zapalne jak np. histaminę.

Histamina powoduje rozszerzenie się naczyń, świąd, pobudzenie receptorów bólowych i objawy miejscowego odczynu zapalnego.

Jakie są objawy alergicznego zapalenia spojówek?

Zdecydowanie najdokuczliwszym objawem tej przypadłości jest świąd oczu i uczucie piasku pod powiekami. Spowodowany jest on wydzielanymi przez mastocyty substancjami produkowanymi w odpowiedzi na kontakt z alergenem. Warto zauważyć, że pocieranie oczu przynosi tylko krótkotrwałą ulgę, a może doprowadzić do zaostrzenia dolegliwości.Podrażnienie spojówki powoduje także łzawienie i zaczerwienienie oczu. Co ciekawe dolegliwości te często współwystępują z alergicznym nieżytem nosa i katarem.

Jak można zmniejszyć dolegliwości?

Przede wszystkim dolegliwości można ograniczyć poprzez unikanie kontaktu z alergenem – dotyczy to zwłaszcza alergii kontaktowej (np. uczulających kosmetyków, szkieł kontaktowych). Niestety, często możliwości unikania np. pyłków są ograniczone. W takim wypadku ulgę przynoszą specjalne hipoalergiczne krople do oczu, które wypłukują cząsteczki alergenu i zmniejszają podrażnienie. Krople takie dostępne są w aptece bez recepty.

Warto także pamiętać, że alergiczne zapalenie spojówek jest częścią ogólnej reakcji alergicznej. Oznacza to, że ograniczyć objawy może także leczenie lekami przeciwhistaminowymi. Należy przy tym pamiętać, że podstawą jest wcześniejsze zaciągnięcie porady lekarskiej.

