Podobno warto zrobić sobie badanie dna oka, bo widać tam, w jakim stanie jest nasz organizm. Czy to prawda?

Jadwiga A. z Łomianek

Porada okulisty:



Na dnie oka dobrze widać naczynia krwionośne. Dlatego badanie to jest przydatne m.in. w przypadku chorób układu krążenia. Po prostu oceniając stan naczyń na dnie oka, można wnioskować o tym, jak wyglądają naczynia

w całym organizmie (np. czy nie są uszkodzone przez miażdżycę). Dlatego badanie to zaleca się m.in. osobom, u których lekarz podejrzewa nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i przewlekłe stany zapalne.

Badanie dna oka - cena

Koszt wykonania badania dna oka to ok. 100 zł. Badanie to można wykonać w gabinetach okulistycznych, a od niedawna także u niektórych lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu. Przed wizytą upewnij się po prostu czy lekarz dysponuje odpowiednim sprzętem do badania.

