Czym jest zespół suchego oka?

Zespół suchego oka to jedna z najczęstszych dolegliwości ocznych. Objawy, które występują u chorego są mniejsze rano i stopniowo nasilają się w ciągu dnia.

Dolegliwości towarzyszące zespołowi suchego oka:

pieczenie, kłucie i swędzenie oczu,

„piasek pod oczami”,

mruganie sprawia ból,

nadwrażliwość na światło,

oczy są „zmęczone”.

Alergia może nasilić zespół suchego oka



Zespół suchego oka obserwuje się najczęściej u osób pracujących wiele godzin przed monitorem, w klimatyzowanych pomieszczeniach lub noszących przez wiele godzin soczewki kontaktowe. Podwójny problem pojawia się, gdy osoby narażone na zespół suchego oka dodatkowo uczulone są na alergeny wziewne. Alergia, której apogeum występuje wiosną i wczesnym latem dodatkowo nasila objawy zespołu suchego oka.

Alergia może nieco zmienić obraz zespołu suchego oka. W chorobie występuje uczucie suchości, które wynika z wysuszenia rogówki. Produkcja filmu łzowego jest zmniejszona lub nieprawidłowo rozprowadzana w wyniku rzadszego mrugania. Wysuszenie rogówki powoduje większość objawów choroby. Alergia doprowadza do wydzielania histaminy, która dodatkowo nasila dolegliwości w zespole suchego oka. Dochodzi również często do silnego łzawienia. Jest ono jednak „nieefektywne” – rogówka została już podrażniona, a wydzielana histamina utrzymuje objawy.

Jak radzić sobie z zespołem suchego oka w okresie pylenia?

U większości osób cierpiących na zespół suchego oka wystarcza odpowiednia higiena pracy przed komputerem, odpoczynek od monitora lub chwilowa zamiana szkieł kontaktowych na okulary. Kiedy objawy się nasilają, zaleca się stosowanie sztucznych łez. Sztuczne łzy to specjalne preparaty zakrapiane do oczu, które swoim składem przypominają naturalne łzy. Ich działanie polega natomiast na wzmożonym oczyszczaniu oka z zanieczyszczeń oraz złagodzeniu świądu i pieczenia.

U osób, które podejrzewają lub mają rozpoznaną alergię konieczne będzie dodatkowe stosowanie leków przeciwhistaminowych. Co więcej w przypadku nasilonych objawów, w okresie pylenia, leki te powinny być stosowane profilaktycznie. Oznacza to, że nie powinniśmy czekać aż pojawią się dolegliwości i stosować leki codziennie, w dawkach zaleconych przez lekarza.

Dlaczego należy leczyć zespół suchego oka?

Zespół suchego oka to nie tylko nieprzyjemne objawy. Postępujące wysuszenie rogówki i zaniedbanie oczu może prowadzić do pogorszenia ostrości wzroku, a następnie do jego trwałego uszkodzenia. Pogorszenie ostrości wzroku może być natomiast przyczyną zamglonego widzenia oraz silnych bólów głowy.

