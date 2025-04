W jaki sposób światło uszkadza wzrok?

Słońce może być szkodliwe, zwłaszcza wiosną w górach, kiedy śnieg nie jest już puszysty, lecz zlodowaciały i odbijając znaczne ilości światła, prowadzi do tzw. „olśnienia wzroku”. W takich sytuacjach zagrożenie uszkodzenia dziecięcej siatkówki jest bardzo duże.

Do 18 roku życia nasze oczy otrzymują około 80% dawki całkowitego promieniowania UV, na jaką narażone są w ciągu całego życia. Między 20-25 rokiem życia promieniowanie UV jest prawie całkowicie zatrzymywane przez soczewkę oka.

Jak zabezpieczyć oczy podczas górskich wycieczek?

Podczas górskich wycieczek szczególnie trzeba dbać o to, by dzieci nosiły okulary z soczewkami zabarwionymi. W górach jesteśmy narażeni na kilkakrotnie większe oddziaływanie promieniowania słonecznego niż na poziomie morza. Powietrze jest tam czystsze i bardziej rozrzedzone, więc promieniowanie słoneczne uderza w nas ze zdwojoną mocą.

– Innej ochrony potrzebują oczy dzieci przebywających głównie w pomieszczeniach, a jeszcze innej spędzających wiele czasu na świeżym powietrzu i uprawiających sporty zimowe, zwłaszcza w górach – radzi optyk Anita Krawaritis - U optyka można zamówić dla dziecka soczewki barwione. Takie okulary będą mu się podobać a jednocześnie są bezpieczne.

Wizyta u optyka

Nie istnieją uniwersalne soczewki, które nadają się do ochrony wzroku zimą i wczesną wiosną, w każdych warunkach. – Wrażliwe dziecięce oczy trzeba chronić przyciemnionymi okularami odcinającymi szkodliwe promieniowanie UV – mówi Monika Krygier z JZO. – Trzeba też pamiętać, by tarcze okularowe w oprawie były możliwie największe.

Inne zagrożenia dla wzroku naszego dziecka

Nie tylko promieniowanie UV powoduje zagrożenie dla narządu wzroku. Dziecięcy wzrok może także ucierpieć z powodu niewystarczającego oświetlenia miejsca nauki, do którego najczęściej dochodzi w okresie zimowym. Wielogodzinne jego wytężanie, przy czytaniu i pisaniu w warunkach niedoświetlenia, prowadzić może do wystąpienia wady refrakcji, tj. krótkowidztwa lub dalekowidztwa. A jeśli dzieci mają wadę wzroku, to powinny nosić okulary z bezbarwnymi soczewkami koniecznie uszlachetnionymi powłokami antyrefleksyjnymi.

Jak rozpoznać nadmierna naświetlenie oczu u dziecka?

Charakterystycznymi objawami naświetlenia oczu promieniowaniem ultrafioletowym są: zapalenie spojówek i rogówki, objawiające się łzawieniem i światłowstrętem oraz ból oka, skurcz powiek, obrzęk spojówek i przymglenie rogówki. Objawy te zależą od pochłoniętej dawki promieniowania UV i od indywidualnej odporności organizmu. Zwykle pojawiają się w ciągu kilku godzin po naświetleniu i zanikają samoistnie po kilku następnych godzinach. Konieczna może się okazać jednak pomoc okulisty i zastosowanie leków przeciwzapalnych i znieczulających.

Dlaczego kupować okulary zawsze w salonach optycznych?

– Przyciemnione okulary nieodcinające promieniowania UV, powodują, że źrenica mając przed sobą ciemną soczewkę, chce wpuścić więcej światła do oka i automatycznie rozszerza się – mówi Monika Krygier z JZO – i paradoksalnie więcej promieniowania ultrafioletowego wpada do oka. Częściej więc mogą one zaszkodzić niż pomóc.

Źródło: kwartalnik IZOPTYKA , www.jzo.com.pl