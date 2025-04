Jęczmień

Pierwszym objawem jęczmienia jest zaczerwienienie, tkliwość i swędzenie powieki. To główne objawy stanu zapalnego gruczołów potowych i łojowych powieki, który jest główną przyczyną jęczmienia. Nie jest to poważna choroba – stan zapalny ustępuje zazwyczaj samoistnie po kilki dniach. Jęczmień powstaje w wyniku dostania się gronkowca złocistego do gruczołów na powiece. Jest to bakteria, która fizjologicznie występuje na skórze – nie jest więc trudno nanieść ją do gruczołów, np. podczas pocierania powieki.

Gradówka

Często można pomylić gradówkę z jęczmieniem i jest to zrozumiałe – gradówka to przewlekłe zapalenie gruczołu tarczkowego powieki. Zapalenie gruczołu tarczkowego nie jest jednak tak bolesne, jak w przypadku gruczołu łojowego. W gradówce na powiece powstaje zgrubienie, które zazwyczaj jest blade i niebolesne. Chociaż choroba nie doskwiera tak silnie, jak jęczmień, nie zapominajmy o małym guzku na powiece. Gradówka bowiem nie ulega samowyleczeniu, ale zostaje jako mała grudka lub rozrasta się do dużych rozmiarów i konieczna może być pomoc specjalisty.

Zapalenie spojówek

Niemal każdy chociaż raz w życiu cierpiał na tą chorobę – należy ona do najczęstszych schorzeń oka. Zapalenie spojówek objawia się najczęściej pieczeniem, swędzeniem i bólem oczu oraz powiek. Pacjenci często zgłaszają, że dolegliwości lokalizują się jak gdyby pod powieką. Jest to bardzo słuszna obserwacja, ponieważ tam właśnie znajduje się najbardziej wrażliwa część spojówki. Przyczyn zapalenia spojówek jest bardzo wiele – od czynników fizycznych i chemicznych po drobnoustroje. Kiedy pojawi się zielona wydzielina z oka, możemy mieć pewność, że przyczyną naszego zapalenia spojówek jest zakażenie bakteryjne.

Zapalenie rogówki

Rogówka jest przezroczystą strukturą oka pokrywającą tęczówkę. To najbardziej wrażliwa zewnętrzna część naszego oka. Nawet najmniejsze zadrapanie powoduje duży ból. Kiedy dochodzi do stanu zapalnego rogówki, ból może być ogromny i może znacznie utrudniać widzenie chorym okiem. Wrażliwa rogówka jest nieodporna zarówno na działanie czynników fizycznych, jak i infekcyjnych. Powikłania po zapaleniu rogówki mogą natomiast doprowadzić nawet do trwałych zaburzeń wzroku. Bądźmy jednak spokojni – zapalenie rogówki to bardzo rzadka przypadłość.

Alergiczne zapalenie spojówek

Alergiczne zapalenie spojówek często atakuje w sezonie wiosenno-letnim, kiedy zaczynają się okresy pylenia roślin. Zazwyczaj występuje z innymi chorobami na tle alergicznym, tj. katar sienny czy astma. Może występować jednak samodzielnie i też jest ogromnym problemem dla chorych. Główne objawy to nasilony świąd oczu i uczucie piasku pod powiekami. W jaki sposób dochodzi do alergicznego zapalenia spojówek?

Na czym polega zespół suchego oka?

Zespół suchego oka, zgodnie z nazwą, wynika z nadmiernego wysuszenia gałki ocznej. Do takiego stanu może prowadzić wiele sytuacji – zła higiena oczu, stosowanie szkieł kontaktowych, przyjmowane leki lub inne, ogólnoustrojowe choroby. Zespół suchego oka może przypominać alergiczne zapalenie spojówek – dominującym objawem jest świąd i uczucie "piasku" pod powiekami. Jednak test wydzielania łez, tzw. test Schirmera, łatwo pozwala zróżnicować obie choroby.

