Jakie są najczęstsze przyczyny zespołu suchego oka?

Do najpowszechniej występujących przyczyn należy szeroko pojęta zła higiena pracy - długotrwała praca przy komputerze i czytanie oraz przebywanie w wysuszających warunkach środowiskowych - np. klimatyzacja, pył czy dym. Co więcej, zespół suchego oka może także występować przy uszkodzeniu gruczołu łzowego - zwłaszcza u pacjentów chorych na zespół Sjogrena czy inne schorzenia autoimmunologiczne. Ponadto, gruczoł łzowy wykazuje samoistną tendencję do zaniku od około 40 roku życia. Odrębną grupę pacjentów stanowią osoby przyjmujące niektóre leki, a także noszące szkła kontaktowe.

Jakie są objawy zespołu suchego oka?

Do najczęstszych objawów należy uczucie "piasku" pod powiekami, świąd, ból i zaczerwienienie oka. Paradoksalnie, objawem suchości oka może być także nadmierne łzawienie obserwowane u części pacjentów.

Jakie badania należy wykonać by rozpoznać zespół suchego oka?

Do podstawowych badań służących do postawienia rozpoznania należy tzw. test Schirmera. Jest to badania polegające na umieszczeniu w worku spojówkowym paska bibuły i ocenie po 5 minutach stopnia jego zwilżenia.

Co można zrobić by przynieść ulgę pacjentom chorym na zespół suchego oka?

Podstawą postępowania jest ochrona oczu poprzez zachowanie odpowiednich warunków pracy i rozrywki, a także poprzez unikanie pomieszczeń klimatyzowanych i zadymionych. Czasami może się to wiązać ze zmianą miejsca pracy.

Postępowaniem mogącym doraźnie przynieść pacjentowi ulgę jest stosowanie tzw. sztucznych łez. Są to preparaty o składzie przypominającym prawdziwe łzy, które zakrapia się do worka spojówkowego zapewniając oczom odpowiednie nawilżenie.

Niestety zespół suchego oka cechuje się przewlekłym przebiegiem i rzadko kiedy ma miejsce znaczna poprawa. Nie zmienia to faktu, że stosowanie sztucznych łez pozwala na zachowanie wysokiego komfortu życia.

