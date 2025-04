Spis treści:

W oku zdrowym promienie świetlne przechodzą przez rogówkę i soczewkę oka (gdzie są załamywane), a następnie padają na siatkówkę. Na siatkówce znajdują się specjalne komórki – czopki i pręciki, które odpowiedzialne są za prawidłowe widzenie. Następnie informacje o widzianych przedmiotach przekazywane są do mózgu.

U osób krótkowzrocznych z różnych powodów obraz nie powstaje na siatkówce, ale tuż przed nią – w związku z czym promienie nie zbiegają się w jednym punkcie, a powstały obraz jest nieostry.

Przyczyną krótkowzroczności może być:

długa gałka oczna (tzw. krótkowzroczność osiowa),

zbyt mała zdolność skupiająca rogówki i soczewki.

W większości przypadków podatność na tego typu wadę wzroku jest dziedziczna. Oznacza to, że dzieci rodziców z wadą mają większą szansę na jej rozwinięcie. Choroba zaczyna się zazwyczaj w okresie dojrzewania i może postępować do około 30 roku życia. Warto wiedzieć, że krótkowzroczność tego typu związana jest przede wszystkim ze zbyt długą gałką oczną.

Osoba cierpiąca na tę wadę wzroku widzi wyraźnie tylko z bliska, natomiast gorzej gdy patrzy w dal. Wtedy przedmioty mogą być niewyraźne i rozmazane, a osoba z krótkowzrocznością często próbuje pomóc sobie mrużąc oczy. Inne dolegliwości, które mogą towarzyszyć krótkowzroczności:

Pomijając utratę ostrości widzenia, duże różnice zdolności skupiającej obydwu oczu powodują zaburzenia prawidłowego widzenia przestrzennego. Oznacza to, że danej osobie trudno jest ocenić głębię i odległości między przedmiotami położonymi dalej. Ma to bardzo duże znaczenie np. podczas prowadzenia samochodu.

Co więcej, u osób z dużą krótkowzrocznością może dochodzić do zmian naczyniowych na dnie oka a także do zwiększonego ryzyka groźnego w skutkach odwarstwienia się siatkówki.

Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą jest korekcja za pomocą okularów. Chociaż wiele osób ma początkowo opory przed ich noszeniem, nie jest to zbyt uciążliwa forma terapii. Dla lepszego efektu kosmetycznego można stosować szkła kontaktowe - nakładane bezpośrednio na rogówkę.

