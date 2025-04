Spis treści:

Okulary ajurwedyjskie (inaczej okulary otworkowe, perforowane) to okulary bez soczewek, które w części optycznej posiadają wiele małych otworków (o średnicy 0,8-1 mm). Okulary ajurwedyjskie powstały wiele lat temu w Indiach, kiedy zauważono, że obserwowanie przedmiotów przez małe otworki sprawia, że obraz staje się bardziej wyrazisty. Dotyczy to zarówno przedmiotów umieszczonych w bliskiej, jak i dalekiej odległości. Koncepcja terapeutycznego działania okularów perforowanych przetrwała do teraz i jest popularna zwłaszcza wśród zwolenników medycyny niekonwencjonalnej.

fot. Okulary ajurwedyjskie / Adobe Stock, sosiukin

Istotą działania okularów ajurwedyjskich jest przedostawanie się do oka bardzo wąskiej wiązki światła przez niewielkie otworki umieszczone w tworzywie sztucznym zastępującym soczewki w okularach. W rezultacie poprawia się ostrość widzenia i skupienie na tym, co oglądamy. Według niektórych opinii noszenie okularów otworkowych mobilizuje narząd wzroku do większego wysiłku, wzmacnia mięśnie i poprawia ukrwienie narządu wzroku, co ma korzystnie wpływać na wzrok.

Założenie co do działania okularów ajurwedyjskich jest takie, że stymulują one naturalne zdolności oka, dostosowując się do danej osoby, a w rezultacie mają leczyć różnego rodzaju wady wzroku. Zwolennicy tej metody uważają, że noszenie okularów ajurwedyjskich pozwala wyeliminować potrzebę noszenia okularów korekcyjnych, leczy dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zaćmę oraz zeza.

Nie ma jednak dowodów naukowych potwierdzających skuteczność okularów ajurwedyjskich w leczeniu wad wzroku. Chociaż niektórzy producenci zapewniają, że okulary posiadają takie wyjątkowe właściwości, to nie można tego uznać za wiarygodną informację.

Okulary ajurwedyjskie można wykorzystać do trenowania wzroku, jeżeli np. dużo korzystamy z komputera, mogą być także przydatne dla osób po operacjach wzroku, kiedy oczy powinny być chronione przed nadmiarem światła.

Aby przekonać się, czy okulary w naszym przypadku faktycznie działają, należy nosić je regularnie każdego dnia, zaczynając od kilku minut dziennie, i stopniowo wydłużając ten czas (uczestnicy polskiego badania nosili je maksymalnie godzinę). Jeżeli zauważamy poprawę, wtedy częstotliwość używania można zmniejszyć do 2 razy w tygodniu po kilkanaście minut. Jeżeli nastąpi poprawa widzenia, to można co kilka dni nosić przez chwilę okulary, aby zapobiegać nawrotowi problemu.

Skuteczność działania okularów ajurwedyjskich ocenili polscy naukowcy z Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniu wzięło udział 8 osób. Uczestnicy eksperymentu nosili okulary ajurwedyjskie przez godzinę dziennie przez 6 tygodni. Potem próba była powtórzona.

Według specjalistów noszenie okularów ajurwedyjskich poprawiło ostrość widzenia, ale nie korygowało wzroku i nie likwidowało wady refrakcji (krótkowzroczności, dalekowzroczności czy astygmatyzmu), dlatego nie można uznać, że mają one właściwości lecznicze. Autorzy odradzają stosowanie okularów u młodych osób, a także podczas pracy z bliskiej odległości. U osób starszych nie ma przeciwwskazań do stosowania.

Według lekarzy używanie okularów ajurwedyjskich może wpływać szkodliwe na wzrok i samopoczucie. Niektóre osoby odczuwały nieprzyjemne dolegliwości, np. zawroty głowy, dyskomfort podczas patrzenia, podwójne widzenie, dyskomfort związany z mniejszą ilością docierającego do oczu światła. Możliwym skutkiem ubocznym jest też zmęczenie oczu po zaprzestaniu stosowania okularów, które może utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Podczas noszenia okularów otworkowych zmniejsza się także widzenie peryferyjne, czyli widzenie przedmiotów oddalonych od środka patrzenia.

Dzieci nie powinny nosić okularów ajurwedyjskich, ponieważ ich skuteczność nie została potwierdzona naukowo, z drugiej strony obserwowano niepożądane działania wynikające z użytkowania tego przyrządu.

Podsumowując, okulary ajurwedyjskie mogą być przydatne w pewnych przypadkach (np. trening wzroku, ochrona przed światłem), jednak należy pamiętać, że nie wyleczą one wady wzroku i nie zastąpią tradycyjnych okularów korekcyjnych. Nie należy używać okularów tych bez konsultacji ze specjalistą: z optykiem lub okulistą.

