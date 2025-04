Zapalenie spojówek u dzieci jest często spotykaną dolegliwością. Jeśli towarzyszą mu wydzielina, obrzęk, gorączka - skontaktuj się z lekarzem, bo możliwe, że to wirusowe zapalenie spojówek, a nie alergiczne podrażnienie.

Reklama

Spis treści:

Zapalenie spojówek u dzieci najczęściej objawia się podrażnieniem i zaczerwienieniem. Dziecko pociera oko, z którego może wydobywać się wydzielina wodnista, zielona lub biała. Sprzyjają temu miesiące zimowe, czyli sezon grzewczy.

Najczęstszymi przyczynami podrażnień są:

bakterie i wirusy,

gorące i suche powietrze,

pleśń i grzyby,

zanieczyszczenia powietrza,

kurz,

silny wiatr,

ciała obce,

silne światło,

niektóre substancje zawarte w lekach.

Jeśli maluch skarży się na ból, podrażnienie lub dyskomfort w okolicy oka, przyjrzyj się czy jest ono powiększone czy zaczerwienione. W początkowej fazie zapalenia spojówek u dziecka dotknięte zapaleniem będzie jedno oko, ale z czasem może objąć oboje oczu.

Przy zapaleniu spojówek dziecku może towarzyszyć:

światłowstręt,

powiększenie węzłów chłonnych,

obrzęk powieki

wydzielina z oka (wodnista wirusowe zapalenie spojówek, zielona - bakteryjne zapalenie spojówek, biała - alergiczne zapalenie spojówek).

Dziecku może towarzyszyć światłowstręt, dlatego warto unikać jasnych przestrzeni i zasłaniać zasłony w pomieszczeniu. Gdy dziecko wychodzi na zewnątrz, zakładaj mu okulary przeciwsłoneczne.

Zapalenie spojówek u dziecka o podłożu alergiczne wymaga leczenia sterydami oraz kroplami przeciwalergicznymi. Dziecko powinno przejść testy alergiczne, aby sytuacja nie miała miejsca ponownie. Musi być leczone szybko i skutecznie, bo każda nawracająca reakcja organizmu na alergie osłabia go i może przyczynić się do komplikacji w przyszłości.

Leczenie bakteryjnego zapalenia spojówek obejmuje wykorzystanie antybiotyków. Bardzo ważne jest, aby stosować antybiotyk tak długo, jak zaleci lekarz, a nie do momentu, aż znikną objawy, gdyż mogą one ustąpić bardzo szybko, kiedy jeszcze w okolicach oka są bakterie.

Zapalenie spojówek spowodowane przez wirusy wymaga podania gancyklowiru w postaci 0,15% żelu do oczu. Lek ten ma jednak działanie przeciwwirusowe tylko w stosunku do niektórych serotypów adenowirusów. Choroba w tej postaci jest zakaźna i leczenie może trwać kilka tygodni - przy czym możliwe nacieki w rogówce ulegają samoistnemu wchłonięciu do kilku miesięcy.

Alergiczne zapalenie spojówek. Towarzyszy mu: katar, kichanie, swędzenie nosa oraz objęcie dolegliwością obojga oczu jednocześnie.

Epidemiczne zapalenie spojówek u dzieci (wirusowe). Towarzyszy mu obfita, surowicza wydzielina, odczyn grudkowy spojówek i zapalenie górnych dróg oddechowych. Objawy utrzymują się do 3 tygodni.

(wirusowe). Towarzyszy mu obfita, surowicza wydzielina, odczyn grudkowy spojówek i zapalenie górnych dróg oddechowych. Objawy utrzymują się do 3 tygodni. Opryszczkowe zapalenie spojówek (wirusowe). Opryszczkowe zapalenie spojówek ma wszystkie typowe cechy wirusowego zapalenia spojówek (obfita, surowicza wydzielina, odczyn grudkowy spojówek).

(wirusowe). Opryszczkowe zapalenie spojówek ma wszystkie typowe cechy wirusowego zapalenia spojówek (obfita, surowicza wydzielina, odczyn grudkowy spojówek). Bakteryjne zapalenie spojówek spowodowane gronkowcami lub paciorkowcami. Trwa ok. 5-7 dni i towarzyszy mu lepka wydzielina ropna i umiarkowane przekrwienie. Brak inny ch objawów ogólnych.

Rodzaje zapalenia spojówek u małych dzieci:



Chemiczne zapalenie spojówek. Jest to zapalenie spojówek spowodowane profilaktycznym podawaniem po porodzie kropli do oczu, powinno zaniknąć po 2-3 dniach.

Zapalenie spojówek wywołane przez dwoinkę rzeżączki. Dochodzi przy porodzie w trakcie przejścia płodu przez drogi rodne matki chorej na rzeżączkę, zanika po 2-3 dniach. Dziecko nie może niemal otworzyć oczu.

Bakteryjne zapalenie spojówek u noworodków. Ropna wydzielina z oczu może pojawiać się przez ok. 5 dni i nie towarzyszą dolegliwości inne objawy. Może też być spowodowane niedrożnością przewodu nosowo-łzowego. Powstaje ona wówczas gdy błona, która fizjologicznie powinna pęknąć zaraz po porodzie, nadal zamyka ujście przewodu do nosa. Może wystąpić obfite ropienie.

​

Reklama

Zobacz też: Zapalanie zatok u dzieciZapalenie krtani u dzieckaPrawdy i mity o ospie wietrznej