Wiadomo, że to, jak śpimy, jest ważne dla naszego samopoczucia. Nie bez znaczenia jest również dla wyglądu. I nie chodzi tylko o to, że gdy się nie wysypiamy, to jak w banku mamy podkrążone i przekrwione oczy. Spanie w niektórych pozycjach – szczególnie na boku – wpływa na pojawienie się nietypowych zmarszczek (tzw. zmarszczek sennych), a z czasem ich pogłębienie i utrwalenie. A skoro śpimy przez jedną trzecią naszego życia, to warto wiedzieć, jak odpoczywać, jeśli te dodatkowe zmarszczki nie są przez nas mile widziane.

Zmarszczek sennych można uniknąć

Spać trzeba, to jak można uniknąć zmarszczek sennych? Naukowcy pod kierunkiem dr Goesel Anson, specjalistki chirurgii plastycznej, z Southern Hills Hospital and Medical Center, dowiedli, że unikanie uciskania twarzy podczas spania jest jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie zmarszczek sennych. Dlatego najlepsza pozycja do snu w tym przypadku to pozycja na wznak.

Siły ściskające, ścinające i naprężające powodują zniekształcenie twarzy w pozycjach do spania na boku lub brzuchu. Natomiast jedyne siły zewnętrzne działające na twarz w pozycji na plecach to siły grawitacyjne - przypominają naukowcy w pracy na łamach Aesthetic Surgery Journal.

Możemy starać się spać na plecach, w czym pomocne są specjalne poduszki. Jednak trzeba pamiętać, że spanie na wznak pogarsza objawy niektórych chorób, takich jak np. bezdech senny oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Lepszym rozwiązaniem może być wybór specjalnej poduszki do spania na boku, która zapobiega deformacjom twarzy.

Problem narastający z wiekiem

Naukowcy zauważają, że problem zmarszczek sennych nie dotyczy młodych osób, u których skóra łatwo wraca na miejsce krótko po przebudzeniu. Wraz z wiekiem skóra traci składniki, które pozwalają jej odzyskać wcześniejszy wygląd (kolagen, elastynę, wodę). Spada także liczba zmian pozycji ciała w nocy (z 27 do 16 ), a to oznacza, że czas spędzony w jednej pozycji wydłuża się im jesteśmy starsi. Co więcej, większość z nas śpi głównie na boku (65% czasu snu), rzadziej śpimy na plecach (30%), a spanie na brzuchu należy do rzadkości (5%).

Zmarszczki senne a zmarszczki mimiczne

Zmarszczki po spaniu różnią się od mimicznych umiejscowieniem, mechanizmem powstawania i układem. Powstają w wyniku sił zewnętrznych (nie skurczów mięśni podskórnych tak jak w przypadku zmarszczek mimicznych), w miejscach zakończeń więzadeł podtrzymujących mięśnie (a nie w miejscu skurczu mięśnia) oraz, co jest najbardziej widoczne, są prostopadłe względem zmarszczek mimicznych. Dlatego pomagają na nie zupełnie inne zabiegi. Sposoby na jedną z bardziej dokuczliwych zmarszczek mimicznych znajdziesz tutaj: Lwia zmarszczka - jak sobie z nią poradzić?

