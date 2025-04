Wyobrażasz sobie życie bez komputera?

Komputery zyskały niebywałą wręcz powszechność w naszym życiu codziennym. Zarówno w pracy, jak i w domu są naszymi nieustannymi towarzyszami. O ile spędzanie wolnego czasu może odbywać się bez komputera, o tyle w pracy nie zawsze możemy zrezygnować z jego używania. Nawet regulacja ustawowa prawa pracy mówi, że praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie jest czynnikiem ryzyka problemów ze wzrokiem i wymaga konsultacji okulisty przed badaniem u lekarza medycyny pracy.

Co psuje wzrok w monitorach?

Monitory ekranowe pełne są jaskrawych kolorów i drobnych elementów. Każdy z nich wymaga od nas maksymalnego skupienia uwagi, co jest zwyczajnie męczące dla naszego oka. Pomocne może okazać się ustawienie optymalnej rozdzielczości ekranu w stosunku do jego rozmiaru. Kolejną zgubną kwestią jest jasność ekranu. Zbyt intensywne źródło światła, jakim jest monitor także negatywnie działa na oko. Możemy zminimalizować ten efekt, pracując przy komputerze zawsze w jasnym oświetleniu otoczenia. Monitor wymaga od nas praktycznie nieustannego patrzenia w jego oblicze, przez co rzadziej mrugamy i nieświadomie zaniedbujemy nawilżanie oka, co ma działanie niemalże destrukcyjne. Pozbawia oko naturalnej ochrony w postaci filmu łzowego i powoduje dyskomfort fizyczny objawiający się jako uczucie „piasku pod powiekami”.

Czy potrzebuję już okularów?

Jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem i zauważasz u siebie niepokojące objawy zmęczenia oczu, to znak, że czas wybrać się do okulisty. Co powinno Cię zaniepokoić? Ból lub zawroty głowy, zmniejszona ostrość widzenia i niezdolność do skupienia wzroku na jednym obiekcie. Gdy zauważysz u siebie pieczenie oczu lub ich łzawienie, pojawiające się najczęściej wieczorem po całym dniu spędzonym przed monitorem komputera, spróbuj najpierw zastosować tak zwane „sztuczne łzy” – krople do oczu, naśladujące naturalne nawilżenie. Jeżeli to rozwiązanie nie pomoże, koniecznie wybierz się do okulisty.

Co szczególnego jest w okularach do pracy przy komputerze?

Takie okulary wyposażone są w specjalny zestaw udogodnień dla osób spędzających dużo czasu przed monitorem. Na pierwszym miejscu jest powłoka zabezpieczająca przed powstawaniem odblasków i chroniąca przed nadmierną jasnością. Kolejne ich zalety to protekcja przed promieniowaniem elektromagnetycznym, kurzem, zarysowaniami i zanieczyszczeniami. Pamiętaj, aby były one dobrane po konsultacji z lekarzem okulistą, gdyż Twoje problemy mogą nie być związane z pracą przed monitorem, ale z inną chorobą oczu lub wadą wzroku.

