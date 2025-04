Noszenie soczewek, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach czy praca przy komputerze sprzyja wysuszaniu się śluzówki oczu i ich szybszemu męczeniu się. Pomocne w walce z tym problemem mogą być krople na zmęczone oczy dostępne bez recepty.

Reklama

Jakie mogą być przyczyny uczucia zmęczonych oczu?

Uczucie zmęczonych oczu pojawia się zwykle na skutek przesuszenia śluzówek. Może to być wynikiem np.:

noszenia soczewek kontaktowych,

alergii (np. na pyłki),

niedostatecznej ilości płynów w diecie,

długotrwałej pracy przed ekranem komputera,

brakiem snu,

zapaleniem spojówek,

przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Jak działają nawilżające krople do oczu?

Dostępne na rynku krople mają działanie nawilżające, dzięki czemu łagodzą uczucie pieczenia i suchości oczu. Bezpośrednie zakroplenie preparatu nawilża śluzówkę i łagodzi podrażnienia, dzięki czemu likwiduje uczucie zmęczenia oczu.

Krople do oczu to szybki i skuteczny sposób, który można stosować w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie mamy możliwości zapobiegać uczuciu zmęczonych oczu w inny sposób. Na co dzień warto jednak zapobiegać powstaniu tej dolegliwości lub łagodzić zmęczenie oczu naturalnymi metodami.

Reklama

Jak jeszcze możesz walczyć z uczuciem zmęczonych oczu?

Skuteczne rady na przesuszone śluzówki oczu

3 pomysły na ziołowe okłady na oczy

4 proste ćwiczenia dla zmęczonych oczu