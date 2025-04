Dlaczego widzimy coraz gorzej?

Wraz z procesem starzenia zmienia się także zdolność obserwacji przedmiotów blisko położonych. Proces ten dotyczy wszystkich ludzi w wieku pomiędzy 40. a 50. rokiem życia i jest wynikiem normalnych procesów fizjologicznych takich jak starzenie się soczewki oka oraz mięśni odpowiedzialnych za jego akomodację.

W wyniku tych procesów dochodzi do częściowej utraty elastyczności przez wyżej wymienione elementy układu oka.

Starczowzroczność czy jaskra?

W praktyce pierwszymi objawami tych zmian jest odsuwanie na dalszą odległość czytanego tekstu (np. książki), aby zapewnić sobie dobre widzenie. Jest to moment kiedy należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu określenia mocy szkieł do czytania (bliży) oraz zbadania stanu wzroku, gdyż nie zawsze pogorszenie się wzroku spowodowane jest starczowzrocznością (prezbiopią).

Utrata ostrego widzenia może być również wynikiem postępujących różnych chorób oczu, np. jaskry. Jednak ich szybka diagnoza może zapobiec trwałej utracie wzroku. Zaleca się przeprowadzenia badania wzroku przy każdorazowym pogorszeniu jakości widzenia lub co najmniej raz na dwa lata.

Jakie okulary?

Obecnie na rynku do korekcji prezbiopii używa się okularów do czytania. Występują one w dwóch wariantach, tj. standardowych oprawach okularowych bądź w tzw. oprawkach półramkowych z charakterystycznym ich spłaszczeniem od góry. Standardowe oprawy okularowe polecane są dla osób, które spędzają dużo czasu, koncentrując swoją uwagę na przedmiotach blisko położonych.

Pamiętać należy, że jeżeli spojrzymy przez okulary do czytania na przedmioty odległe, to będą one rozmyte.

Jeżeli potrzebujesz zerkać znad okularów, to idealnym rozwiązaniem będą okulary półramkowe, które zazwyczaj nosi się na końcu nosa. Należy pamiętać, że okulary do czytania nie są noszone przez cały dzień, a jedynie w sytuacjach, kiedy potrzebujemy przeczytać coś, co znajduje się blisko nas.

Takie okulary będą często zakładane i ściąganie oraz przechowywane w kieszeni. Dlatego też wybierając odpowiedni model oprawek należy kierować się nieco odmiennymi kryteriami niż w przypadku okularów do dali. Oprawki te powinny być bardziej wytrzymałe, masywniejsze oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca się posiadanie dwóch par okularów do czytania – jedne do domu, a drugie do pracy, aby unikać niekomfortowych sytuacji, gdy zapomni się zabrać okulary ze sobą.

Krótkowidz w okularach do czytania

Sytuacja nieznacznie komplikuje się w przypadku osób, które już dotychczas używały okularów do dali (krótkowidzów), a obecnie będą również potrzebować okularów do czytania. Dla nich zaleca się zastosowanie szkieł dwuogniskowych lub progresywnych. Pozwalają one zrezygnować z dwóch osobnych par okularów (do bliży i dali) i zapewniają duży komfort na co dzień. W takich okularach górna część szkieł przeznaczona jest do patrzenia na odległe przedmioty zaś dolna na bliskie.

Nie należy odkładać w czasie momentu rozpoczęcia używania okularów. Nieprawdziwe jest popularnie głoszona teoria mówiąca, że używanie okularów pogarsza wzrok. Rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Nieużywanie okularów powoduje nadmierne zmęczenie oczu, a tym samym zmęczenie całego organizmu.

