Najpierw idź do okulisty

Stosowanie soczewek kontaktowych jest bardzo wygodną propozycją dla osób aktywnych, które noszą okulary korekcyjne na co dzień. Jednakże zanim dokonamy zamiany okularów na soczewki, należy skonsultować się z lekarzem okulistą bądź optometrystą, aby dobrał nam odpowiednie parametry i moce szkieł.

Dlaczego trzeba czyścić soczewki?

Używanie soczewek wiąże się z koniecznością ich codziennej pielęgnacji (chyba że stosujemy soczewki jednodniowe). Codzienna pielęgnacja jest niezwykle ważną czynnością, ponieważ usuwa gromadzące się na powierzchniach szkieł osady oraz mikroorganizmy, które mogą powodować zmniejszenie komfortu widzenia oraz wywoływać infekcje.

Jak wybrać dobry płyn do soczewek?

Do pielęgnacji soczewek kontaktowych zaleca się stosować płyny dezynfekujące oraz pielęgnacyjne. Kwestią podstawową jest odpowiednie dobranie płynu do używanych soczewek kontaktowych, gdyż mogą występować niezgodności pomiędzy niektórymi składnikami płynów pielęgnacyjnych a soczewkami. W praktyce większość płynów wielofunkcyjnych przeznaczona jest do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych. Jednak przed wybraniem nowego płynu zaleca się skonsultować jego rodzaj ze specjalistą oraz przestrzegać zaleceń użytkowania podanych na jego ulotce.

Jakie mogą być rodzaje płynów do soczewek?

Obecnie najczęściej wybierane są płyny wielofunkcyjne (jednostopniowe) ze względu na łatwość i prostotę ich użytkowania. Zawierają one szereg składników, które nie tylko nawilżają soczewki kontaktowe, ale również czyszczą i dezynfekują je oraz usuwają osady białkowe.

Płyny dwustopniowe są teraz rzadziej kupowane, gdyż mają w sobie osobno płyn do czyszczenia i do przechowywania oraz tabletki do usuwania osadów białkowych.

Płyny oksydacyjne mogą występować jako jedno- bądź dwustopniowe. Służą do dezynfekowania, czyszczenia, przechowywania, a także płukania soczewek. Zawierają dezynfekujący nadtlenek wodoru, w którym niskostężona woda utleniona działa antybakteryjnie i czyszcząco na soczewki kontaktowe. Stosując ten rodzaj płynu, trzeba zwrócić uwagę na przechowywanie soczewek w specjalnie dołączonym do płynu opakowaniu, które wyposażone jest w dysk kanalizacyjny. Dysk ten w ciągu 6 godzin rozkłada wodę utlenioną na tlen i czystą wodę.

Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby pamiętać, że tego rodzaju płynem nie wolno przepłukiwać soczewek bezpośrednio przed ich założeniem na oko ani oczywiście nie wolno aplikować go do oczu. Poleca się je szczególnie użytkownikom soczewek silikonowo-hydrożelowych oraz pacjentom o wrażliwych oczach i z alergią na inne płyny.

Właściwa pielęgnacja soczewek kontaktowych jest niezwykle ważna, aby zachować zdrowie naszych oczu. Użycie niewłaściwych środków, w tym wody, może być przyczyną podrażnienia oczu, a w skrajnych przypadkach jego poważnych infekcji.

Jeżeli chcesz używać soczewek kontaktowych bez konieczności ich pielęgnacji, najlepszym rozwiązaniem będą jednodniowe soczewki kontaktowe, które na koniec dnia zdejmujesz i wyrzucasz.

