Na co zwrócić uwagę wybierając okulary sportowe?

Przy wyborze okularów istotna jest nie tylko barwa soczewek, ale również materiał, z jakiego są one wykonane, dodatkowe uszlachetnienia oraz kształt i rodzaj oprawy. Jeżeli chcemy być zadowoleni z okularów powinniśmy je dobierać np. do warunków oświetlenia, w jakich będziemy ich używać najczęściej. Jeżeli wykazujemy się dużą aktywnością sportową w różnych dziedzinach, może się okazać, że potrzebujemy kilku par okularów. Pamiętajmy, że soczewki sportowe idealne do gry w golfa w pochmurny dzień już nie będą tak idealne do gry w piłkę na słonecznej plaży.

Reklama

Olśnienie słoneczne – zagrożenie

Podstawowa zasada mówi, że przy słonecznej pogodzie używa się soczewek o ciemnym zabarwieniu, a przy pochmurnej – o jasnym. Na dodatek dobre okulary muszą nas bezwzględnie chronić przed szkodliwym promieniowaniem UV, obecnym przez cały rok. Odpowiednia intensywność barwionych soczewek pozwoli nam tak ograniczyć ilość światła docierającego do oka, że uzyskamy optymalną ostrość widzenia i rozróżniania szczegółów.

Jakie okulary wybrać do każdego rodzaju sportu?

Jazda na rowerze , kolarstwo, gra w piłkę – wybierz brązowe, zielone, pomarańczowe lub różowe; dobrym rozwiązaniem dla rowerzystów może być zastosowanie na soczewkach powłoki lustrzanej Flash.

, kolarstwo, gra w piłkę – wybierz brązowe, zielone, pomarańczowe lub różowe; dobrym rozwiązaniem dla rowerzystów może być zastosowanie na soczewkach powłoki lustrzanej Flash. Narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboard - w słoneczne, pogodne dni, czarne, szare i brązowe z dodatkową powłoką lustrzaną lub polaryzacyjne, natomiast w pochmurny i śnieżny dzień żółte, pomarańczowe, bursztynowe lub różowe.

zjazdowe, biegowe, snowboard - w słoneczne, pogodne dni, czarne, szare i brązowe z dodatkową powłoką lustrzaną lub polaryzacyjne, natomiast w pochmurny i śnieżny dzień żółte, pomarańczowe, bursztynowe lub różowe. Łucznictwo , strzelectwo – postaw na soczewki polaryzacyjne w kolorze brązowym albo szarym; zredukują one odbicia (odblaski) powstające na płaskich, błyszczących powierzchniach.

, strzelectwo – postaw na soczewki polaryzacyjne w kolorze brązowym albo szarym; zredukują one odbicia (odblaski) powstające na płaskich, błyszczących powierzchniach. Myślistwo - żółte z antyrefleksem w pochmurny dzień, czarne lub szare w słoneczny.

- żółte z antyrefleksem w pochmurny dzień, czarne lub szare w słoneczny. Wycieczki w wysokich górach, wspinaczki skałkowe, rower górski – dobrym wyborem będą soczewki z barwieniem brązowym i dodatkowym zabezpieczeniem przed UV.

w wysokich górach, wspinaczki skałkowe, rower górski – dobrym wyborem będą soczewki z barwieniem brązowym i dodatkowym zabezpieczeniem przed UV. Tenis, gra w golfa – powinny wzmacniać kontrast pomiędzy piłeczką, a niebem, trawą lub powierzchnią boiska; w jasny słoneczny dzień wybierz szare lub brązowo zabarwione soczewki; w mglisty i pochmurny żółte lub bursztynowe; dobrym wyborem dla niektórych osób będzie również zabarwienie niebieskie lub zielone.

Wędkarstwo - w jasny słoneczny dzień szare lub brązowe, polaryzacyjne; o świcie lub o zmierzchu natomiast żółte.

- w jasny słoneczny dzień szare lub brązowe, polaryzacyjne; o świcie lub o zmierzchu natomiast żółte. Bieganie , piesze wędrówki - soczewki z barwieniami fizjologicznymi o różnej intensywności; brązowe, szare, czarne.

, piesze wędrówki - soczewki z barwieniami fizjologicznymi o różnej intensywności; brązowe, szare, czarne. Tenis stołowy, badminton, squash, paintball - mogą być bezbarwne lub fotochromowe, przede wszystkim o dobrej odporności mechanicznej.

stołowy, badminton, squash, paintball - mogą być bezbarwne lub fotochromowe, przede wszystkim o dobrej odporności mechanicznej. Wakacje nad morzem - przy założeniu oczywiście, że zawsze są słoneczne, najlepsze będą brązowe, szare lub czarne.

Żeglarstwo , wioślarstwo - szare, czarne, brązowe, żółte, różowe lub niebieskie z powłoką lustrzaną.

, wioślarstwo - szare, czarne, brązowe, żółte, różowe lub niebieskie z powłoką lustrzaną. Alpinizm, narciarstwo lodowe - soczewki brązowe z dodatkowym zabezpieczeniem przed UV; polaryzacyjne.

Zobacz też: Przewodnik: jak dobrać soczewki?

Jaka powinny wyglądać okulary sportowe?

W przypadku korekcyjnych okularów sportowych kluczowy jest nie kolor, ale kształt soczewek i opraw – wyjaśnia Jerzy Kramarczyk, główny technolog w firmie JZO Sp. z o.o. Dobre oprawy przeciwsłoneczne i sportowe dopasowują się do kształtu twarzy, a dzięki znacznemu kątowi wygięcia, chronią oczy nawet przed promieniami docierającymi do oczu z boku lub od góry. Jednak przy takim kącie zakrzywienia, ustawione skośnie soczewki mogą powodować różne problemy z postrzeganiem (niewyraźny, zniekształcony obraz w strefach bocznych soczewek, przesunięcie widoku). Dlatego podczas realizacji zamówienia producenci nowoczesnych soczewek do okularów sportowych, np. soczewek Relax, za pomocą specjalnego algorytmu zmieniają wartość korekcji tak, aby była ona właściwa dla wybranej przez nas oprawy.

Reklama

U kogo uzyskać poradę przy wyborze okularów sportowych?

W wyborze soczewek okularowych najlepiej dostosowanych do uprawianego przez nas sportu i aury, jaka mu towarzyszy, pomoże nam optyk. Nie tylko wtedy, kiedy nosimy już okulary korekcyjne. To on doradzi, jakie barwienia i powłoki będą dla nas najkorzystniejsze. Unikajmy gotowych okularów sprzedawanych na stacjach benzynowych, straganach i w supermarketach. Często są one wytwarzane z tanich materiałów i mogą zaszkodzić oczom. Nieprawidłowy materiał soczewek okularowych, a przede wszystkim brak indywidualnego dopasowania może powodować zniekształcenie obrazu oraz błędne postrzeganie barw.

Zobacz też: Ochrona oczu podczas jazdy na rowerze

Źródło: kwartalnik IZOPTYKA , www.jzo.com.pl