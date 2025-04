fot. Fotolia

Reklama

Oprawki, czyli zabawa z modą



Wszyscy jesteśmy niepowtarzalnymi osobami, które wykonują na co dzień różne zajęcia. Nasze przyzwyczajenia oraz tryb życia warunkują różne wymagania, również te związane ze sposobem użytkowania okularów lub ich brakiem. Dobrze dobrane okulary mają nie tylko zapewniać optymalną korekcję wady wzroku oraz idealny wygląd, ale również współgrać ze stylem życia.

Początkowo oprawy okularowe miały za zadanie jedynie stanowić mocowanie do szkieł korekcyjnych. Jednakże obecnie oprawy okularowe stanowią modny dodatek, a ich styl mówi wiele o użytkowniku i jego trybie życia.

Obecnie duża część z nas, którzy noszą okulary, spędza całe dnie w pracy w biurach przed monitorami komputerów. Wymaga to od naszych oczu, aby cały czas koncentrowały się na blisko położonym ekranie komputera, co wiąże się z ich ciągłym wysiłkiem.

Okulary dla komputerowców



Ciągłe zmęczenie oczu może również stanowić przyczynę ich bólu, pieczenia oraz syndromu suchego oka. Na szczęście w dość prosty sposób możemy pomóc naszym oczom, aby nie musiały być narażone na te następstwa.

Z pomocą przyjdą nam szkła okularowe dodatkowo uszlachetnione powłoką antyrefleksyjną. Powoduje ona wygaszenie dodatkowych odbić od innych źródeł światła (na przykład ekranów komputerów), które powstają na powierzchni standardowej soczewki okularowej. W efekcie tego nasze oczy będą mniej zmęczone.

Na dworze i w pomieszczeniu



Z kolei osoby, które spędzają większość dnia na zewnątrz, będą wymagać zapewnienia innej ochrony wzroku niż osoby prowadzące biurowy tryb życia. Dla nich najlepszą ochronę wzroku przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego zapewniać będą okulary przeciwsłoneczne ze szkłami korekcyjnymi.

Gdy część dnia przebywamy w pomieszczeniach, a część na zewnątrz, to idealnym rozwiązaniem będą okulary ze szkłami fotochromowymi. Pod wpływem promieniowania UV będą one na zewnątrz zaciemniać się i działać jak okulary przeciwsłoneczne, zaś w pomieszczeniach soczewki będą przejrzyste.

Dodatkową ochronę dla naszych oczu może stanowić dodatkowa powłoka polaryzacyjna. Powoduje ona wygaszenie dodatkowych odbić występujących na mokrych powierzchniach, a tym samym zmniejszyć zmniejszenie oczu.

Zobacz też: Czym są soczewki fakijne?

Okulary dla sportowców



Jeżeli jesteś osobą uprawiającą sport, to ważne jest dla Ciebie zapewnienie odpowiedniej ochrony oczu przed urazami mechanicznymi. Zależnie od ilości czasu, jaki poświęcamy na zajmowanie się sportem, możemy rozważyć nabycie specjalnych okularów ochronnych. Wyposażone są one w soczewki ochronne wykonane z bardzo wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów takich jak polikarbon, czy Trivex®. Umożliwiają one również uwzględnienie w nich szkieł korekcyjnych.

Reklama

Okulary dla kierowców



Z kolei kierowcy powinni mieć na uwadze, aby nie zawężać sobie pola widzenia. Wybierając oprawki pozostaje zwrócić uwagę, aby ich konstrukcja nie zawężała widzenia poprzez zastosowane w nich szerokiego przodu i zauszników oprawy.

Dla kierowców ważne jest również wyeliminowanie, poprzez zastosowanie powłok antyrefleksyjnych, odbić powstających na powierzchni soczewek okularowych. Osoby prowadzące często samochód w nocy mogą zastosować soczewki wyostrzające i rozjaśniające obraz.

Zobacz też: Czy osoby z wadą wzroku muszą rezygnować ze sportu?