5 z 6

Podczas wizyty lekarz omawia mapy naszych rogówek stworzone na podstawie badania topografii rogówki. Topografia taka polega na bardzo szczegółowej analizie przedniej i tylnej powierzchni rogówki, pozwala ocenić jej kształt i grubość. Rogówka zaś to ta część oka, która przy korekcji wzroku metodą Lentivu jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie na niej wykonywany jest zabieg i to od niej w dużej mierze zależy, czy możliwe jest przeprowadzenie zabiegu i pełne skorygowanie wady wzroku. Jeśli zostaniemy zakwalifikowani do laserowej korekcji wady wzroku, specjalista poinformuje nas o tym, jaki rodzaj zabiegu może zostać u nas przeprowadzony. Jest to też idealny czas na zadawanie pytań – możemy porozmawiać z okulistą o tym, na czym polega dana metoda, ile czasu trwa rekonwalescencja i jak szybko będziemy mogli wrócić do wykonywania codziennych obowiązków.