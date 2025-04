Okulary przystosowane do pracy przed komputerem

Osobom spędzających wiele godzin przed komputerem można zaproponować specjalne okulary zawierające szkła z ochronną powłoką antyrefleksyjną. Dostępne są w wersji leczniczej, dla osób z wadami refrakcji oraz ze szkłami zerowymi dla oczu normowzrocznych. Salony optyczne odpowiadają na zwiększające się zapotrzebowanie na ochronne szkła, oferując coraz to nowe okulary i nowe filtry, w tym przeciw promieniowaniu UV.

Funkcją szkieł antyrefleksyjnych jest likwidowanie odbić, odblasków i fałszywych obrazów, które mogą powstawać na powierzchni normalnego szkła. Powoduje to zwiększenie ostrości widzenia i zmniejsza zmęczenie pracą przy komputerze.

Zakazane jest natomiast stosowanie szkieł fotochromowych do pracy przy komputerze. Są to szkła, które dostosowują swoje przyciemnienie do stopnia oświetlenia otoczenia. Mogą one zaburzyć prawidłowe postrzeganie barw. Mogą również zaburzać ostrzeganie przez niewłaściwe dostosowanie do różnych źródeł światła.

Soczewki kontaktowe, a praca przed koputerem

Udowodniono, że korzystając z komputera znacznie zmniejsza się częstość naszego mrugania, a co za tym idzie – oko jest gorzej nawilżone i rzadziej oczyszczane z osiadających na rogówce zanieczyszczeń. W przypadku osób korzystających ze szkieł kontaktowych może to doprowadzić do częstego występowania uczucia suchego oka oraz szybszego zużycia soczewek. Data ważności soczewek jest jedynie orientacyjna.

Uczucie zamglenia i piasku pod powiekami jest pierwszym sygnałem, że konieczne może być zastosowanie sztucznych łez, zrobienie sobie przerwy w pracy lub zdjęcia soczewek. Brud, który osiada na soczewkach podczas mrugania i przemywania filmem łzowym, może zostać przemieszczony pod soczewkę. Stan taki nie tylko może doprowadzić do pogorszenia jakości widzenia w soczewkach, ale także do groźnego podrażnienia oka oraz stanu zapalnego rogówki.

Pamiętaj, że po wystąpieniu zaczerwienienia czy pieczenia soczewkę należy zdjąć i dokładnie wymyć w płynie pielęgnacyjnym, a oko wypłukać. Podrażnionemu oku ulgę przyniosą tzw. „sztuczne łzy”.

Alergicy a praca przed komputerem

Długotrwała praca przy komputerze może stanowić również problem dla alergików. Monitor bardzo silnie przyciąga cząsteczki kurzu, a wraz z nimi bakterie, pyłki i roztocza. Są to bardzo silne alergeny i mogą powodować długotrwałe alergiczne zapalenie spojówek i powiek, których typowe objawy to stałe zaczerwienienie, swędzenie i obrzęk tkanek. Drobinki kurzu i bakterii osiadają także na powierzchni soczewek kontaktowych co może zmniejszać komfort ich używania oraz skracać okres przydatności.

