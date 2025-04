Tęczówka jest doskonale unerwiona. Osłabienie lub zniekształcenia w ramach jej struktury nie mówią o konkretnych chorobach, ale wskazują na to, jakiego rodzaju zdrowotne problemy możemy mieć i które organy niedomagają. Zobacz, jakie zmiany mogą świadczyć o chorobie!

Według irydologów, o zdrowotnych komplikacjach (obecnych lub przyszłych) mogą informować:

pierścienie wokół źrenicy – mogą oznaczać problemy z przemianą materii czy zaburzenia w wyniku stresu;

– mogą oznaczać problemy z przemianą materii czy zaburzenia w wyniku stresu; szary łuk przy zewnętrznej krawędzi tęczówki – zwykle świadczy o zwiększonej podatności na choroby układu krążenia (może też informować np. o już rozwiniętej miażdżycy);

– zwykle świadczy o zwiększonej podatności na choroby układu krążenia (może też informować np. o już rozwiniętej miażdżycy); plamki na tęczówce ,np. ciemnopomarańczowe – sugerują kłopoty z trzustką, brązowe – zaburzenia w pracy wątroby, zaś czarne – skłonność do nowotworów;

– sugerują kłopoty z trzustką, brązowe – zaburzenia w pracy wątroby, zaś czarne – skłonność do nowotworów; jaśniejsza pajęczynka na tęczówce – występuje przy chorobach reumatycznych, stanach zapalnych czy dużym spadku odporności;

– występuje przy chorobach reumatycznych, stanach zapalnych czy dużym spadku odporności; barwa tęczówki – niebieska wiąże się z podatnością na astmę, reumatyzm, chorobę wrzodową, dolegliwościami nerek i słabym krążeniem, a także problemami z odpornością i przemianą materii. Osoby o tęczówkach brązowych mogą za to mieć skłonność do dolegliwości trawiennych i wrażliwy układ nerwowy. Jeśli kolor tęczówek jest mieszany (pochodna błękitu i brązu), zielony czy szary, sygnalizuje podatność na kłopoty metaboliczne, które mogą prowadzić np. do miażdżycy, cukrzycy, osteoporozy, zwyrodnień stawów, a nawet chorób nowotworowych.

Na czym polega badanie u irydologa?

Wizyta u irydologa nie jest refundowana (kosztuje 50–80 zł). Zanim specjalista przejdzie do badania, przeprowadzi z tobą szczegółowy wywiad, zapyta o twoje dolegliwości i choroby występujące w bliskiej rodzinie. Potem dopiero przejdzie do oglądania twoich oczu. Nie będzie ci do nich zapuszczał żadnych kropli. Posłuży się jedynie:

z lampą szczelinową – podświetla tęczówki i powiększa ich obraz ok. 50 razy;

– podświetla tęczówki i powiększa ich obraz ok. 50 razy; z mapami irydologicznymi (patrz też zdjęcie tęczówki) – oznaczone są na nich obszary odpowiadające większości ważnych organów wewnętrznych.

Warto wiedzieć! Badanie jest całkowicie bezbolesne i trwa kilka–kilkanaście minut. Z reguły nie przeprowadza się go u dzieci poniżej 4. roku życia, osób w bardzo podeszłym wieku oraz tych, które mają np. blizny na tęczówkach (w ich wypadku diagnoza może być utrudniona lub zafałszowana).

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółk