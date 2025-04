Na zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) choruje na świecie ponad 30% osób powyżej 65. roku życia. Wysiękowa postać AMD jest przyczyną ślepoty u około 80% osób chorujących na AMD. Na temat nowoczesnego leczenia tej choroby rozmawiamy z dr hab. med. Bartłomiejem Kałużnym z Prywatnej Kliniki Okulistycznej OFTALMIKA z Bydgoszczy.

Co to jest AMD?



Dr hab. med. Bartłomiej Kałużny: AMD (ang. Age-related Macular Degeneration) – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest jedną z przyczyn utraty wzroku. Wpływ na powstanie AMD mają czynniki genetyczne, ale też styl życia pacjenta czy współistniejące choroby, np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu krążenia, wysoki poziom cholesterolu lub nadwaga.

Choroba występuje w dwóch postaciach. Łagodniejsze suche (zanikowe) AMD dotyczy ok. 90% przypadków. Pogorszenie ostrości wzroku następuje tu stopniowo w ciągu miesięcy i lat. Postać wysiękowa AMD to ok. 10% przypadków, ma bardzo ciężki przebieg, a znaczna utrata widzenia może nastąpić nawet w ciągu kilku tygodni. W końcowym stadium może dojść do trwałego uszkodzenia siatkówki i utraty wzroku.

Jak rozpoznać wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)?

AMD powoduje pogorszenie widzenia centralnego. Pacjent zauważa m.in. trudności w czytaniu, litery i linie w środku pola widzenia są skrzywione, obraz zamazany, a kolory mniej wyraźne. W miarę postępu choroby w centrum pola widzenia pojawia się czarna lub szara plama, która przysłania widzenie. Choroba postępuje bardzo szybko, stąd ważna jest wizyta u lekarza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia, które spowolni jej przebieg.

Degeneracja plamki żółtej - profilaktyka

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na AMD i inne choroby siatkówki?



Obowiązkowo należy zgłosić na badania po ukończeniu 50 r.ż. W przypadku podejrzenia AMD lekarz zleci badanie SOCT (spectralna optyczna koherentna tomografia). Ważna jest też obserwacja ewentualnych chorób współistniejących, higieniczny tryb życia oraz dieta. Oczom nie sprzyja palenie papierosów, długie siedzenie przy komputerze czy smartfonie, brak ruchu na świeżym powietrzu i nadmierna ekspozycja na działanie promieni UV bez zabezpieczenia filtrami UV. Ważna jest dieta bogata w rybie tłuszcze, mikroelementy, luteinę, zeaksantynę, cynk, selen itp.

Czy zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) da się wyleczyć?



Niestety jeszcze nie potrafimy wyleczyć degeneracji plamki związanej z wiekiem, przebieg choroby można jednak skutecznie opóźnić. Lekarze i naukowcy pracują nad coraz nowocześniejszymi lekami, które pomagają pacjentom spowolnić chorobę.

Jednym ze sposobów na spowolnienie jest iniekcja doszklistkowa – do wnętrza oka wprowadza się lek Eylea. Jakie efekty przynosi takie leczenie?



W przypadku wysiękowego AMD doskonałe efekty przynosi leczenie nowym preparatem Eylea. Niewielką, optymalną dawkę leku Eylea podaje się bezpośrednio do wnętrza gałki ocznej, do ciała szklistego, czyli w miejsce, gdzie choroba się rozwija. Iniekcja doszklistkowa nie powoduje ogólnoustrojowych skutków ubocznych, takich jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku podania leków doustnych czy dożylnych. Lek Eylea wprowadzany jest do oka w znieczuleniu miejscowym, bardzo cienką igłą i z zachowaniem zasad aseptyki, początkowo co 4 tygodnie, a po pierwszych 3 miesiącach co 8 tygodni. W drugim roku leczenia możliwe jest zmniejszenie częstości podawania do iniekcji raz na kwartał. Eylea hamuje wzrost patologicznych naczyń, które tworzą się pod siatkówką. Pozwala on na zachowanie widzenia u ponad 90% pacjentów, a u 30% dochodzi do znacznej poprawy ostrości wzroku.

Zwyrodnienie plamki żółtej