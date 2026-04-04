Troska o siebie to oznaka siły, nie słabości. Wciąż jednak widzimy to zupełnie inaczej i jako kobiety próbujemy być siłaczkami, które udźwigną na swoich barkach cały świat - w pojedynkę. Tym samym nie przyznajemy się, że coś nas boli, że z czymś nie dajemy rady... A to prowadzi do wielu większych problemów. Wynika to nie tylko z tego, że chcemy być samowystarczalne. Często po prostu boimy się przyznać do swoich schorzeń, bo co pomyślą inni. Michalina Grzesiak i dr Sikora o tematach tabu, z którymi zmagają się Polki, porozmawiały w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

Czy da się zerwać z tabu?

Medycyna w dzisiejszych czasach jest na bardzo dobrym etapie. Istnieje wiele możliwości, które pacjentki mogą wybrać, aby uporać się ze swoimi wstydliwymi problemami. Opór przed zgłoszeniem się po pomoc, siedzi bardziej w głowie pacjentek, które wstydzą się zgłosić do specjalisty, bo boją się stygmatyzacji społeczeństwa.

Polska, jak długa i szeroka, tak podzielona. Czy taśmy tak, czy nie. Czy siatki tak, czy siatki nie. Czy operacje takie, czy takie? Wiesz, kogo nie zapytasz, to myślę, że są w miarę jakieś tam dwa obozy - mówi dr Martyna Sikora, ginekolożka estetyczna.

Na rynku dostępnych mamy też wiele opcji, które sprawiają, że nie w każdym przypadku wskazana jest operacja. Jest coraz więcej produktów np. na problem wysiłkowego nietrzymania moczu. Wciąż jednak świadomość społeczna jest niska, przez co kobiety czują się osamotnione ze swoim problemem i... nie chcą się badać.

Przede wszystkim trzeba się zbadać. Bo to, że nie trzymamy moczu wysiłkowo, to jest normalne - to jest fizjologia. (...) Duża część społeczeństwa, bo to jest dużo większa część społeczeństwa, ma lub będzie miała na jakimś etapie życia ten problem - tłumaczy dr Sikora.

Ekspertka wskazuje jeszcze jeden problem, przez który kobiety boją się lub nie chcą prosić o pomoc. Chodzi o tzw. samosizm, czyli przeświadczenie, że matka Polka ze wszystkim sobie poradzi.

My jako kobiety, i polskość jeszcze trochę do tego dorzuca, my sobie zawsze ze wszystkim damy radę, największy gnój życiowy - zdrowotny lub jakikolwiek - najczęściej jest naszą nową normą. Sika, boli - no to wiek, pesel...

Trzeba przyznać, że jako kobiety mamy tendencję do bycia siłaczkami. I dla własnego dobra powinnyśmy czasem zgłosić się po pomoc, o czym Michalina Grzesiak rozmawia ze swoją gościnią.

Michalina Grzesiak w rozmowie z dr Martyną Sikorą

