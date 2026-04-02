Jeszcze niedawno mało kto słyszał o ginekologii estetycznej. Do dziś często ludzie uznają ją za fanaberię, a jest to dla milionów kobiet jedyna droga do poradzenia sobie ze wstydliwym problemem, z jakim się zmagają i który utrudnia im życie. Osobą, która wyciąga do nich pomocną dłoń, jest doktor Martyna Sikora, gościni najnowszego odcinka podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna". W rozmowie z Michaliną Grzesiak opowiedziała kilka historii kobiet, które się do niej zgłosiły.

Ginekolog to dla kobiet często lekarz pierwszego kontaktu. Gdy jednak udajemy się do gabinetu, bywa tak, że nie jest on w stanie pomóć nam w niektórych schorzeniach utrudniających nam życie. Wśród nich jednym z najpopularniejszych jest przerost warg sromowych. I tu pojawia się pole do ginekologii komercyjnej, która powszechnie znana jest pod pojęciem estetycznej.

To wszystko zostało przełożone tak, żeby działać na dolegliwości pacjentek, żeby je wspierać, żeby pomagać im po porodzie, żeby pomagać im w ogóle w życiu. Żeby właśnie nie było czegoś takiego, że coś nam się w życiu zadzieje, a potem długo długo będziemy musiały czekać, aż będzie można coś z tym zrobić - tłumaczy doktor Martyna Sikora.

Jednym z najpopularniejszych zabiegów ginekologii estetycznej jest labioplastyka. Nasze społeczeństwo wciąż uznaje ją jednak za fanaberię. Jednak dla kobiet, które zgłaszają się po pomoc, schorzenie, z jakim się zmagają, jest uciążliwe zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym.

Problemy z dopasowaniem bielizny, ból, dodatkowe zmiany i infekcje, kłopoty w trakcie stosunku i podczas zajęć sportowych - to tylko niektóre, najbardziej obrazowe skutki uboczne schorzeń ginekologicznych, które są wskazaniem do przeprowadzenia labioplastyki. Istotne jest też to, że często są one niezależne od wieku, przez co również młode kobiety zgłaszają się po pomoc.

Dla nich to jest normalny temat, mniejsze tabu. Zdarza się, że przychodzą dziewczynki z rodzicami, poniżej 18 lat (...). Jeśli pacjentka rozumie przebieg tego zabiegu, rozumie okres rekonwalescencji i co może się zadziać (...), zajmujemy się tymi rekonstrukcjami - tłumaczy specjalistka.

I tu dochodzimy do momentu, w którym warto podkreślić znaczenie tego typu praktyk dla zdrowia psychicznego kobiet - niezależnie od wieku.

Doktor Sikora w swojej karierze zawodowej spotkała się z wieloma historiami młodych kobiet, które potrzebowały pomocy. W ich przypadku jest to szczególnie istotne, ponieważ grupy rówieśnicze bywają bezlitosne i może dość nawet to hejtu.

Historii jest wiele. Taka najbardziej, która mi gdzieś tam zapadła w pamięć, to jest dziewczynka, która jak trafiła do mnie, to miała 17 lat i kilka miesięcy. Początek to nieszczęśliwa historia miłosna. Jednej dziewczynce podobał się kolega, a temu koledze podobała się moja pacjentka. I ta urażona dziewczyna, jak moja pacjentka się przebierała na WF-ie, zrobiła jej zdjęcie, a ona miała przerost warg, który był widocznie zarysowany na bieliźnie, i rozesłała do wszystkich w szkole - jeszcze zrobiła zdjęcia i wydrukowała plakaty - opowiada doktor Sikora.

Tego typu historii, które mają finał w gabinecie pani doktor jest więcej. O nich i wielu innych istotnych kwestiach związanych z ginekologią estetyczną, doktor Sikora rozmawia z Michaliną Grzesiak w kolejnym odcinkiu "Perfekcyjnie NIEidealna". Już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube.

Czytaj także: