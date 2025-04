fot. Fotolia

Reklama

Na czym polega komputerowe badanie wzroku?



Komputery towarzyszą nam na każdym kroku w życiu codziennym – znalazły również szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej.

Hasło reklamowe „bezpłatne komputerowe badanie wzroku” wciąż przyciąga do gabinetów okulistycznych nowych klientów, którzy wierzą, że komputery zdiagnozują ich wadę wzroku oraz określą dokładnie moce soczewek okularowych czy kontaktowych. Niestety to powszechnie przyjęte przeświadczenie nie ma zastosowania w praktyce.

Komputerowe badanie wzroku nie jest wykonywane za pomocą komputera, lecz specjalistycznego urządzenia zwanego refraktometrem automatycznym popularnie określanym autorefraktometrem. Jest on przeznaczony do badania ostrości wzroku na podstawie pomiarów krzywizny rogówki i soczewki oka. Badany pacjent proszony jest o patrzenie (każdym okiem oddzielnie) na oddalony przedmiot przez mały otwór w autorefraktometrze.

Jak działa autorefraktometr?



Samo badanie trwa kilka sekund dla każdego oka i jest całkowicie bezbolesne. Polega na wpuszczeniu do oka zupełnie nieszkodliwej wiązki promieni podczerwonych oraz analizie ich refleksów od układu optycznego oka. Następnie procesor komputera umieszczonego w autorefraktometrze dokonuje przeliczenia zebranych w ten sposób informacji na wielkość refrakcji oka badanego pacjenta.

Należy podkreślić, że jest to badanie przedmiotowe – bez czynnego udziału pacjenta. Wynik badania komputerowego określa przybliżoną wartość korekcji optycznej. Dlatego na jego podstawie nie można wykonywać okularów korekcyjnych. Nie daje ono możliwości praktycznego zweryfikowania dobranej przez autorefraktometr mocy szkieł. Konieczne jest sprawdzenie, jak dany pacjent widzi w dobranej w ten sposób korekcji oraz dostosowanie jej mocy w celu osiągnięcia optymalnego widzenia przez pacjenta.

Zobacz też: Czy czytanie na czytnikach jest zdrowe dla wzroku?

Reklama

Jeśli chcemy dobrać okulary…



Dobór właściwej korekcji okularowej wymaga czynnego udziału pacjenta w badaniu, uwzględnienia jego subiektywnych odczuć związanych z proponowaną mocą soczewek korekcyjnych. Badanie powinno mieć na celu osiągnięcie prawidłowej ostrości wzroku wraz z optymalnym komfortem widzenia.

Komputerowe badanie wzroku powinno stanowić część składową pełnego badania wzroku wykonywanego przez optometrystę lub lekarza okulistę. Jego zastosowanie przyspiesza w znaczny sposób proces określenia refrakcji wzroku.

Należy pamiętać, że prawidłowo dobrana korekcja wzroku uchroni nas przed możliwymi następstwami korzystania z gotowych lub dobranych jedynie na podstawie badania komputerowego okularów. Takimi konsekwencjami mogą być: bóle i zawroty głowy, pieczenie oczu lub nudności.

Zobacz też: Badanie ostrości wzroku