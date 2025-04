Diagnostyka alergii pokarmowej

Diagnostyka alergii pokarmowej jest stosunkowo trudna, gdyż nie istnieje żaden prosty test, który pozwoliłby na jednoznaczne rozpoznanie. Diagnostyka opiera się o wnikliwie zebrany wywiad chorobowy i żywieniowy. Znaczenie mają objawy kliniczne, ustalenie częstości kontaktu pacjenta z konkretnymi alergenami pokarmowymi oraz wywiad rodzinny w kierunku chorób o podłożu alergicznym.

Objawy alergii pokarmowej mogą manifestować się w postaci wysypek skórnych – najczęściej w okolicach uszu, policzków, a także nadgarstków, zgięć kolanowych i łokciowych. Ponadto występują objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak: ból brzucha, wzdęcia, wymioty, biegunki czy zaparcia.

Do badań dodatkowych w ustaleniu rozpoznania należą testy skórne – wykrywające nadwrażliwość IgE- zależną oraz oznaczenie stężenia eozynofili i IgE we krwi. W przypadkach wątpliwych bardzo przydatne są próby prowokacyjne z konkretnymi alergenami, wymagają one jednak hospitalizacji.

Alergeny ukryte, co to takiego?

Podstawową zasadą w leczeniu alergii pokarmowych jest unikanie w pożywieniu składników, które wywołują reakcję uczuleniową. Wprowadzenie tej zasady wiąże się ze stałą kontrolą składu produktów podawanego na etykietach. Przyczyną uczulenia są zazwyczaj tzw. alergeny ukryte. Są to składniki w naturalny sposób obecne w danym produkcie lub do niego dodane w postaci preparatu wieloskładnikowego. Na etykiecie pojawia się zazwyczaj nazwa tego wieloskładnikowego preparatu bez informacji o jego dokładnym składzie.

Alergicy miewają często problemy z rozpoznawaniem alergenów w produktach.

Na przykład białka mleka, o czym nie każdy wie, często występują w postaci białek serwatkowych czy kazeinianów. Tak opisana etykieta powoduje często nieświadome spożycie białek mleka przez osoby na nie uczulone. Trzeba sobie uzmysłowić, że jeden alergen może występować w wielu produktach spożywczych i wiele alergenów może występować w jednym produkcie. Fakt ten utrudnia nieco komponowanie diety alergików.

