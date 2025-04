Kto jest narażony na alergie pokarmowe?

Produkty spożywcze uczulają z różną częstotliwością w poszczególnych grupach wiekowych. U dzieci najczęstszymi alergenami wywołującymi reakcje nadwrażliwości typu I są mleko krowie, jaja, soja, orzechy, ryby i skorupiaki.

W przypadku osób dorosłych reakcję alergiczną wywołują głównie orzeszki ziemne i laskowe, skorupiaki i ryby.

Z pewnością część alergii pokarmowych powodowana jest innymi składnikami pokarmowymi. Rozpoznanie konkretnego czynnika uczulającego wywołuje trudności diagnostyczne. Z powodu złożoności racji pokarmowej, w której skład wchodzi wiele potencjalnych alergenów, rozpoznanie odpowiedzialnego za reakcję alergiczną wymaga skrupulatnej obserwacji objawów, a czasem dodatkowych testów alergicznych.

Zobacz też: Testy skórne w diagnostyce alergii

Reklama

Dlaczego dzieci nie lubią mleka?

Białka mleka krowiego są główną przyczyną alergii pokarmowych, częstszą niż inne produkty spożywcze razem wzięte. Alergia na białka mleka krowiego dotyczy przede wszystkim niemowląt i małych dzieci. Między 3 a 5 rokiem życia ponad 90% dzieci „wyrasta” z alergii na mleko.

Mleko spożywcze zawiera ok. 3% białek. Białka te, dzielą się na 2 podstawowe grupy: białka kazeinowe (ok. 80%) i białka serwatkowe (ok. 20%). Najczęstszą przyczyną alergii jest kazeina i B- laktoglobulina. Obróbka termiczna mleka ma wpływ na właściwości alergizujące. Ogrzewanie mleka w temperaturze 120 stopni Celsjusza prze 20 minut w znacznym stopniu pozbawia białka serwatkowe właściwości uczulających (w tym laktoglobuliny). Białka kazeinowe nie zmniejszają znacząco swoich właściwości uczulających podczas gotowania.

Reklama

Potencjalnie zabójcze fistaszki

Orzechy charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, zawierają dość dużo białka (orzeszki ziemne do 37%), tłuszczu, a także witamin z grupy B i minerałów. Zawierają również wiele alergenów.

Orzeszki ziemne są jednym z najsilniejszych alergenów pokarmowych. Mają zdolność do wywoływania zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego u osób uczulonych.

Niepożądana reakcja organizmu na białka fistaszków może wystąpić po spożyciu bardzo małej ich ilości. Wykazano, że nawet ślad orzeszków ziemnych w wysoko przetworzonych produktach, może wywołać poważną reakcję alergiczną.

Alergie na orzechy występują częściej u dorosłych niż u dzieci, chociaż obserwuje się tendencję spadkową wieku, w którym pojawia się ten rodzaj nadwrażliwości.

Osoby z alergią na orzechy nierzadko uczulają się również w wyniku reakcji krzyżowej na pyłki brzozy, leszczyny czy lateks. Krzyżowo reagują również alergeny orzecha włoskiego i laskowego z uwagi na podobieństwo budowy chemicznej.

Zobacz też: Czy alergia pokarmowa może wywołać wstrząs anafilaktyczny?