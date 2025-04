Jakie są pierwsze objawy guza mózgu?



Objawy guza mózgu pojawiają się w zależności od stopnia jego złośliwości. Mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni albo trwać kila lat, czego często nie jesteśmy świadomi.

Pierwszym objawem guza mózgu mogą być nasilające się, wraz ze wzrostem guza, bóle głowy. Guz, rosnąc w jamie czaszki, wywołuje obrzęk mózgu, co prowadzi do powiększania się jego objętości, przez co ból staje się intensywniejszy i bardziej odczuwalny.

Z czasem obok bólu głowy występują:

Reklama

nudności i wymioty,

senność,

zaburzenie świadomości,

utrata przytomności.

Co to są objawy ogniskowe?



W zależności od miejsca w mózgu, w którym guz się rozwija, pojawiają się tak zwane objawy ogniskowe.

Guz położony obok:

kory mózgowej prowadzi do napadów padaczkowych ,

, kory ruchowej prowadzi do niedowładu kończyn górnych bądź dolnych,

kończyn górnych bądź dolnych, nerwów czaszkowych może spowodować podwójne widzenie czy zaburzenie mowy ,

czy , pnia mózgowego prowadzi do krztuszenia się, zaburzenia połykania ,

, okolic produkujących hormony u kobiet prowadzi do zatrzymania miesiączki, a nawet bezpłodności.

Diagnostyka – im wcześniej, tym lepiej



Bardzo ważna w leczeniu nowotworów jest wczesna diagnostyka. Guz odkryty we wczesnej fazie łatwiej wyleczyć. Dzięki tomografii komputerowej mamy szansę na wczesną wykrywalność guza, dlatego ważne jest, aby pojawiających się objawów nie bagatelizować i jak najwcześniej udać się do lekarza.

Zobacz też: Guzy mózgu - vademecum

Leczenie guza mózgu



W leczeniu guza mózgu stosuje się kilka sposobów – w zależności od stopnia rozwinięcia się guza w mózgu.

Leczenie chirurgiczne – polega na całkowitym usunięciu guza. Operację radykalną przeprowadza się najczęściej we wczesnym stadium rozwoju nowotworu, w którym nie ma jeszcze przerzutów w węzłach chłonnych oraz przerzutów odległych.

Radioterapia – stosuję się ją w przypadku guzów łagodnych i złośliwych. Często wykorzystywana w leczeniu nieoperacyjnych guzów mózgu. Dzięki radioterapii zostaje zahamowane lub opóźnione namnażanie się komórek nowotworowych. W radioterapii wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. Czas trwania radioterapii u chorych jest określany przez lekarza radioterapeutę i waha się od 1 do 6 tygodni.

Napromienianie odbywa się w specjalnej masce z substancji termoplastycznej. Maska zapobiega minimalnym ruchom głowy. Na masce wyznaczany jest obszar do napromieniania. Podczas radioterapii nie odczuwa się bólu.

Zobacz też: Glejak - rozmowa na forum Commed

Objawy uboczne radioterapii

Niestety, często po radioterapii pojawiają się objawy uboczne takie jak:

osłabienie,

zmiany skórne zwane odczynem popromiennym,

wypadanie włosów,

bóle głowy,

zaburzenia pamięci świeżej.

Chemioterapia – metoda leczenia opiera się na wykorzystywaniu silnie działających leków zwanych cytostatykami. Niszczą one komórki nowotworowe lub spowalniają ich rozwój. Chemioterapia podawana jest w formie dożylnych zastrzyków, kroplówek bądź doustnie w postaci tabletek.

Uboczne działania chemioterapii:

obniżenie wartości białych krwinek i płytek krwi, co może doprowadzić do infekcji i krwawienia,

nudności i wymioty,

osłabienie,

wypadanie włosów,

brak apetytu.

Radiochemioterapia, czyli leczenie skojarzone – ta forma leczenia stosowana jest zwykle w przypadku chorych na glejaka wielopostaciowego. Przez cały okres radioterapii choremu, godzinę przed napromienianiem, podawany jest lek stosowany w chemioterapii, czyli cytostatyk. Po zakończeniu podawania leku kontynuowana jest samodzielna chemioterapia.

Radioterapia stereotaktyczna – w przeciwieństwie do klasycznej radioterapii obszar napromieniania guza jest wyznaczony z ogromną precyzją. Zawężenie obszaru napromieniania chroni zdrowe tkanki oraz pozwala na podanie jednorazowo znacznie wyższej dawki napromieniania. Stosowana do leczenia małych guzów przerzutowych, oponiaków czy niektórych naczyniaków.

Reklama

Co to jest Gamma Knife?



Gamma Knife to nieinwazyjna, bezbolesna metoda steoraktycznej radiochirurgii, eliminująca wiele powikłań związanych z tradycyjną neurochirurgią. Podczas zabiegu chirurg nie używa skalpela, ponieważ tkanki nowotworowe niszczy około dwustu skupionych wiązek promieniowania gamma. Dodatkowym plusem tej metody jest to, że trwa od 20 minut do 2 godzin, a powikłania po zabiegu są rzadkością.

Zobacz też: Mózg zaatakowany – przerzuty nowotworów do mózgu