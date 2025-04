Chusteczki nawilżane Cleanic Kindii

Seria Cleanic Kindii to łagodne, hypoalergiczne, testowane dermatologicznie chusteczki nawilżane, idealnie dostosowane do różnych potrzeb skóry dziecka. Nie zawierają alkoholu, PEG-ów i parabenów, dlatego nie podrażniają naskórka. Mają miły i łagodny zapach. Polecane są do pielęgnacji całego ciała dziecka.