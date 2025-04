Kilka słów o tym, czym jest alergia wziewna

Alergia układu oddechowego, jest postacią nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu. U jej podstaw leży interakcja układu odpornościowego z antygenami unoszącymi się w powietrzu. Osoby u których rozpoznano alergię wziewną powinny unikać ekspozycji na czynnik, który powoduje u nich wystąpienie objawów. Aby zrealizować to zalecenie niezbędna jest znajomość tzw. kalendarza pyleń. Jest to kalendarz, który zawiera informacje odnośnie stężenia najczęstszych alergenów w zależności oo pory roku lub miesiąca. Wymienionymi alergenami są nie tylko pyłki roślin i ale również zarodniki grzybów .

Różne regiony - różne alergeny

Według Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w Polsce wyróżniamy cztery regiony, które posiadają odrębne kalendarze pyleń. Podział wynika z różnych warunków środowiskowych, które wpływają w znacznym stopniu na stężenie alergenów w powietrzu.

Według kalendarza ogólnopolskiego najwcześniej w powietrzu pojawiają się alergeny leszczyny i olch – okres ten przypada na miesiące: styczeń, luty i marzec. Od kwietna do czerwca pylą kolejne drzewa liściaste: min. wiąz, wierzba i brzoza. Pylenie traw rozpoczyna się od maja i trwa do lipca (ze szczytem na przełomie czerwca i lipca). Okres pylenia chwastów przypada na lipiec – wrzesień. Warto również zwrócić uwagę na obecność zarodników grzybów, która jest utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie od kwietna do połowy października! Z końcem października poziom alergenów w powietrzu staje się minimalny. Szczęśliwie listopad oraz grudzień to miesiące wolne od pyleń!

Wskazówki

W okresie gdy w powietrzu stężenie alergenów jest wysokie należy ograniczyć przebywanie poza domem oraz zamykać okna. Warto rozważyć również wyjazd nad morze lub w góry – czyli na tereny gdzie ze względu na uwarunkowania geofizyczne pylenie będzie minimalne.

Skąd czerpać aktualne informacje?

Kalendarz pyleń co roku ulega pewnym zmianom (ma na to wpływ min. zima) Jego najnowsze wersję znajdują się na stronie OBAŚ (http://www.alergen.info.pl/kalendarz/index.html).