Nietolerancja tyraminy

Od niedawna wiadomo, że u osób z nietolerancją tyraminy mogą występować przewlekłe migreny. Tyramina to organiczny związek wchodzący w skład białek pożywienia. Tyramina powinna być rozkładana na mniejsze cząsteczki i usuwana z organizmu. Jednak osoby z nietolerancją cierpią na niedobór enzymu zwanego w skrócie MAO, który odpowiada za metabolizm tego aminokwasu. W takich przypadkach tyramina dostaje się do krwiobiegu, co powoduje ból głowy, powstały na skutek gwałtownego podniesienia ciśnienia tętniczego krwi.

Migrena pojawia się zazwyczaj w niedługim czasie po spożyciu produktów zawierających znaczne ilości tyraminy. Ból nie musi wystąpić zaraz po posiłku, ale kilka, a nawet kilkanaście godzin później. Pod wpływem tyraminy naczynia krwionośne najpierw gwałtownie się kurczą, a potem rozszerzają.

Polecamy serwis Ból głowy

W niektórych przypadkach może wystąpić kołatanie serca, a nawet zapaść. Tyramina wpływa ponadto na zmiany nastroju.

Aby uniknąć bólów głowy, należy ograniczyć spożycie produktów zawierających tyraminę. Tyraminy powinny unikać również osoby, które przyjmują leki blokujące działanie enzymu MAO.

Tyramina powstaje z rozkładu białek długo przechowywanej lub fermentującej żywności i występuje zarówno w produktach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego.

Jeśli dokuczają ci bóle migrenowe, zapoznaj się z poniższą listą produktów zawierających tyraminę.

Reklama

Produkty zawierające znaczne ilości tyraminy

sery żółte miękkie i twarde,

piwo,

wino (z wyjątkiem młodego),

drożdże,

pikle,

sos sojowy,

wątróbki drobiowe,

pomidory,

awokado,

banany,

figi,

czekolada,

wędzone i marynowane ryby,

bób,

salami,

czerwone mięso.

Reklama

Zobacz też: Tyramina i jej działanie

Autor: dietetyk Agnieszka Kopacz, Kalorynka.pl