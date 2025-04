Co 6 sekund, w wyniku chorób spowodowanych paleniem papierosów, na świecie umiera 1 osoba. Co roku 6 tysięcy Polek umiera z powodu raka płuc. Paląc, wdychasz aż 40 silnie rakotwórczych substancji chemicznych.... Te przerażające statystyki nadal cię nie przekonują do rzucenia palenia? Na stronie Ministerstwa Zdrowia sprawdziłyśmy, jakie zdrowotne korzyści z rzucenia palenia możesz mieć już po... 20 minutach!

Co się dzieje w organizmie po wypaleniu ostatniego papierosa?

Sprawdź, co się stanie z twoim zdrowiem, gdy zgasisz ostatniego papierosa:

W ciągu 20 minut twoje tętno obniży się, a ciśnienie krwi wróci do normalnego poziomu.

W ciągu 8 godzin ilość tlenu w twojej krwi wzrośnie, spadnie za to ilość tlenku węgla.

W ciągu 24 godzin znacznie spadnie ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego!

W ciągu 28 godzin twoje zmysły węchu i smaku znów zaczną działać normalnie.

W ciągu od 2 tygodni do 3 miesięcy wzmocni się twój układ krążenia, poprawi się też twoja kondycja fizyczna.

W ciągu 1 do 9 miesięcy wzrośnie wydolność układu oddechowego (w tym wydolność płuc). Pozbędziesz się też uciążliwego kaszlu, duszności i uczucia zmęczenia.

Po 1 roku aż o połowę spadnie ryzyko, że zachorujesz na chorobę niedokrwienną serca!

Po 5 latach o połowę zmniejszy się ryzyko raka płuc, jamy ustnej, przełyku i krtani. Spadnie też ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Po 10 latach ryzyko, że zachorujesz na chorobę niedokrwienną serca będzie podobne jak u osoby, która nigdy nie paliła papierosów!

Po 15 latach ryzyko zachorowania na raka płuc spadnie do poziomu ryzyka jak u osoby nigdy niepalącej.

Czy zatem warto rzucić palenie? Naszym zdaniem: bardzo! Jeśli jednak nadal nie jesteś przekonana, koniecznie przeczytaj:

