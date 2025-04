Rodzice: liczy się dieta i higiena



Jak zapobiegać wadom zgryzu? Najważniejszą rolę odgrywają tu rodzice. Powinni dobierać pożywienie o odpowiednim składzie i konsystencji, tak żeby zapewnić prawidłowy rozwój narządu żucia i zwracać szczególną uwagę na higienę jamy ustnej oraz stan zębów mlecznych, żeby zapobiegać próchnicy.

„Przeważająca większość, około 80% wad zgryzu, ma charakter nabyty. Jednym z częstych błędów popełnianych przez rodziców jest przedłużone podawanie pokarmów papkowatych, które nie stymulują rozwoju funkcji żucia. Z kolei brak higieny oraz podawanie słodyczy między posiłkami prowadzą do rozwoju próchnicy, której konsekwencją są ubytki próchnicowe, a nawet utrata zębów” – ostrzega dr Jarosław Doliński.

Zapobieganie i leczenie? Jak najwcześniej!



Leczenie wad zgryzu u młodych, rosnących pacjentów jest bardziej przewidywalne, dlatego już w wieku 7–10 lat można prostować zęby za pomocą aparatów ruchomych. Powinny one być noszone 12–14 godzin na dobę, a pierwsze efekty są widoczne już po dwóch miesiącach.

Pozytywne efekty mogą się jednak pojawić jedynie wtedy, gdy dziecko będzie nosiło aparat regularnie i trzymało się zaleceń ortodonty.

Dzieci najczęściej nie chcą nosić aparatów korekcyjnych i skarżą się na niewygodę, utrudnienia w mówieniu i dziwny wygląd. Stomatolodzy mogą dziś pomóc w przełamaniu tych obaw, np. poprzez indywidualnie dobrany kolor lub wzór na aparacie (kwiaty, samochody). Kluczową rolę odgrywa jednak postawa rodziców.

„Powinni oni rozmawiać ze swoimi pociechami na temat korzyści jakie niesie za sobą leczenie ortodontyczne. Mogą również wprowadzić system nagród za sumienne przestrzeganie godzin noszenia aparatu” – radzą specjaliści.

Młodzież - aparaty stałe

W przypadku starszych dzieci i młodzieży (12–16 lat) standardem stały się aparaty stałe. Wynika to z obecności zębów stałych i większej dojrzałości psychicznej tej grupy pacjentów (bardzo istotna jest tu bowiem dbałość o higienę jamy ustnej).

„Zwykle nie trzeba ich przekonywać do noszenia, a nawet często to oni przekonują rodziców do korekcji uzębienia i konieczności zakupu aparatu. Zdają sobie sprawę z tego, że leczenie w młodym wieku przełoży się na piękny uśmiech w dorosłym życiu. Na końcowy efekt muszą poczekać od 1 do 2,5 roku” – mówi dr Jarosław Doliński.

Leczenie u dorosłych

Wady zgryzu można też oczywiście leczyć także u osób dorosłych. Coraz więcej dorosłych pacjentów szuka dziś pomocy ortodontycznej z powodów wad zgryzu lub konieczności przygotowania zębów do leczenia implantologiczno-protetycznego.

Leczenie ortodontyczne wpływa przede wszystkim na poprawę estetyki twarzy oraz uzębienia. Właściwe położenie górnych zębów siecznych pozwala też uzyskać odpowiednie podparcie dla górnej wargi, tym samym spowalniając tworzenie się zmarszczek oraz spłycając bruzdy nosowo-wargowe.

