W 1999 roku na Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Sympozjum o Nietolerancji Aspiryny w Rzymie ogłoszono, że nawet do 78% polipów nosa wywołanych jest przez aspirynę

Co to za choroba?

Polipy nosa to niewielkie wypustki błony śluzowej, która oczyszcza i nawilża nos. Najczęściej schorzenie to dotyczy dorosłych, którzy cierpią na dolegliwości układu oddechowego. Polipy mogą zatem pojawić się u osób z przewlekłym katarem lub astmą. Za ich powstawanie, oprócz infekcji, odpowiedzialne są także reakcje alergiczne. Lekceważenie tego schorzenia może doprowadzić do utraty węchu, niedrożności nosa, a nawet uszkodzenia kości nosowej.

Objawy

Zmęczenie, pobudzenie, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, utrata węchu, chrapanie – to tylko niektóre z dolegliwości towarzyszącym polipom nosa. Dodatkowo mogą wystąpić biegunki, zaparcia, nerwowość, zawroty głowy, bóle stawów, głowy lub brzucha. Wraz z polipami nosa może współwystępować astma, przewlekły katar oraz niedrożność nosa.

Oddychanie ustami

Niedrożność nosa spowodowana polipami powoduje, że pacjent zaczyna oddychać ustami. Jest to szczególnie niekorzystne dla dzieci w wieku rozwojowym.

Przewlekłe oddychanie ustami powoduje zaleganie wydzieliny w nosie. Wówczas bardzo łatwo o infekcję bakteryjną. Pojawia się ropa, a obecne w niej bakterie tylko pogłębiają stan zapalny. W efekcie następuje połączenie infekcji z reakcją alergiczną. Leczenie antybiotykami likwiduje stan zapalny, ale wzmaga alergię.

Alergia a polipy

W powstawaniu polipów olbrzymią rolę odgrywa pokarm, a zwłaszcza zawarte w nim salicylany, inaczej kwas salicylowy. Za główną przyczynę powstawania polipów uznaje się alergie na grzyby pleśniowe. Szczególnie szkodliwe jest działanie zawartych w nich toksyn. Polipy mogą być również spowodowane nietolerancją aspiryny i lekami przeciwzapalnymi, które nie należą do grupy steroidowych.

Które produkty zawierają salicylany?

Kwas salicylowy znajduje się w:

ziołach, m.in. w mięcie, bazylii, rozmarynie, tymianku, oregano, koprze,

owocach, m.in. jabłkach, pomarańczach, nektarynkach, brzoskwiniach, śliwkach, morelach, truskawkach, malinach, wiśniach,

warzywach, m.in. w szpinaku, pomidorach, ogórkach, brokułach, cykorii,

przyprawach, m.in. w kurkumie, curry, musztardzie, cynamonie i kminku.

Ponadto salicylany znajdują się w kawie, herbacie, coca-coli, sokach owocowych, miodzie, niektórych gatunkach alkoholi oraz w żywności przetworzonej.

Leczenie

Polipy nosa leczy się najczęściej metodą kriochirurgiczną. Jest ona jednak zwodnicza u alergików. Zabiegi chirurgiczne u alergików powodują, że polipy po pewnym czasie wracają. Nawrót może nastąpić kilka lat po operacji lub zaledwie kilka miesięcy. U takich osób wyleczenie polipów możliwe jest po wyeliminowaniu produktów wywołujących alergię lub poprzez odczulanie.

