„(…) myślałam, że ŻADEN komentarz dotyczący tego tematu nie może mnie już ZSZOKOWAĆ. A jednak komuś się udało zwalić mnie z nóg opinią, która jest wyssana z palca” – napisała Stefanie. O co chodziło?

Na pewno nie raz słyszałyście już pogląd, że dziecko w pewnym wieku jest za duże na karmienie piersią. Dla każdego ten „pewien wiek” jest nieco inny, jednak opinia ta jest na tyle powszechna, że matki karmiące przedszkolaków są często uważane za dziwaczki, a nawet… pedofilki (serio!). Co jednak z wiekiem kobiety? Czy matka może być za stara na karmienie piersią?

Z taką opinią zetknęła się 44-letnia Stefanie Girladi, mama dwójki dzieci. Będąc w poczekalni u lekarza usłyszała rozmowę dwóch kobiet, które rozprawiały o tym, że czterdziestolatka nie powinna karmić piersią, bo szkodzi w ten sposób dziecku. Co zrobiła oburzona Stefanie? Zobaczcie, co napisała na Facebooku.

Cześć dziewczyny, po 6 latach konsekwentnego karmienia piersią (obecnie karmię moją trzylatkę), myślałam, że ŻADEN komentarz dotyczący tego tematu nie może mnie już ZSZOKOWAĆ. A jednak komuś się udało zwalić mnie z nóg opinią, która jest wyssana z palca. Byłam na poczekalni u lekarza, kiedy usłyszałam rozmowę między dwiema kobietami siedzącymi obok mnie... Jestem pewna, że wszystkie jesteście zaznajomione z uwagą, że dziecko może być „za duże na karmienie piersią, ale czy słyszałyście tę opinię w odniesieniu do zbyt starej MATKI??? Zgadza się, te dwie panie mówiły o kobiecie, którą znały, która ma 42 lata, a która ich zdaniem jest zbyt stara, żeby karmić piersią! I jak ich zdaniem jej mleko jest niewystarczające dla dziecka z powodu jej wieku i działa na niekorzyść dziecka. Ich zdaniem lepiej byłoby karmić je mlekiem w proszku. Serio? Byłam wściekła. Kilka minut później moja córka wspięła mi się na kolana, chcąc dojść do piersi. Nie musząc nic mówić, spełniłam jej prośbę. Nie jestem osobą, która szuka konfrontacji, ale nie mogłam się oprzeć: oczywiście panie zauważyły, że karmię piersią (nie kryłam się z tym), zwróciłam się do nich i powiedziałam: „Nawiasem mówiąc, mam 44 lata, w czerwcu 45 i moje mleko jest idealne!. Widok ich twarzy: bezcenny

– napisała na Facebooku.