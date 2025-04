Do i z Włoch

Zdjęcie cyfrowe oraz nowoczesne masy wyciskowe odtwarzające jamę ustną lecą samolotem do Włoch. Na ich podstawie mistrz Barducci wykonuje korony, które później, również samolotem, wracają do kraju. W klinice pacjent przechodzi zabieg założenia koron, po którym odzyskuje ładny uśmiech. Zniszczone lub nieestetycznie wyglądające zęby przechodzą metamorfozę, której nie powstydziłyby się gwiazdy ze świata show biznesu.

"Włosi znani są z tego, że w swoich pracach bardzo dokładnie odzwierciedlają naturalny wygląd zębów. Upiększone zęby niczym nie różnią się od pozostałych" – mówi dr Piotr Ogniewski z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Romana Borczyka w Katowicach.

U Barducciego pacjenci mogą zamówić nie tylko korony, ale również licówki, a nawet całe struktury protetyczne mocowane na implantach. Odtwarzają one estetykę i funkcję uzębienia w przypadku bezzębia.

Indywidualnie dobrany uśmiech



Podczas tworzenia koron Barducci układa porcelanę w sposób warstwowy. Imituje w ten sposób warstwową budowę naturalnych zębów.

"Warstwa zewnętrzna jest przezroczysta, co pozwala uniknąć typowego wyglądu tradycyjnych koron, czyli białego, matowego odcienia. Dodatkowo zastępuje się podbudowy z metalu podbudową ceramiczną, dzięki czemu można osiągnąć naturalny wygląd uzupełnienia" – dodaje Piotr Ogniewski. Włoskie korony projektowane są i wykonywane indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wysłanych zdjęć cyfrowych. Dobierane są do jego uśmiechu, kształtu twarzy i linii dziąseł.

Najczęściej na luksusowy zabieg decydują się kobiety, które bardziej niż mężczyźni zwracają uwagę na swój wygląd.

Czas oczekiwania na koronę włoską to około 3 tygodnie, czyli o tydzień dłużej niż w przypadku wykonywania uzupełnienia w Polsce.

Za najwyższą jakość i pracę Berducciego trzeba odpowiednio zapłacić. W porównaniu z polskimi koronami, cena koron włoskich jest wyższa o 50%. Związane jest to również z kosztami transportu na Półwysep Apeniński i z niego.

"Rocznie wykonujemy ok. 100 zabiegów wstawienia włoskich koron. Zwykle dotyczą one górnego odcinka zębów, miejsca najbardziej widocznego" – mówi Piotr Ogniewski.

12-karatowe zęby



Włoskie korony nie są jednak w stomatologii szczytem luksusu i ekstrawagancji. Coraz częstszą praktyką staje się wstawianie biżuterii na zęby. Najczęściej umieszcza się ją w szkliwie. Zdarzają się również przypadki, kiedy pacjent chce mieć biżuterię w koronie.

"Jest to bardzo trudne zadanie, ale do wykonania" – wyjaśnia Piotr Ogniewski.

W całej Europie, również w Polsce, stomatologowie obserwują tendencję do większego dbania o estetykę uzębienia. Wynika to głównie ze wzrostu świadomości społeczeństwa. Metody poprawy estetyki uśmiechu są obecnie powszechnie dostępne dla każdego. Coraz częściej pacjenci z nich korzystają po to, by odmienić swój uśmiech, a tym samym poprawić samoocenę i zwiększyć swoje szanse w życiu zawodowym. Badania dowodzą, że osoby z ładnym uśmiechem mają o ponad 50% większe szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego.