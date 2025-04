Pierwsza wizyta



Kiedy powinno się zabrać dziecko na pierwszą wizytę u dentysty? „Zalecane jest przeprowadzenie jej między 18. a 24. miesiącem życia dziecka. Lekarz stomatolog ocenia wtedy na podstawie położenia pierwszych mlecznych zębów trzonowych oraz siekaczy, czy maluch ma wadę zgryzu. Wykonywane jest również badanie laserem diagnostycznym, wykrywającym zmiany próchnicowe kwalifikowane później do ozonowania lub leczenia” – mówi Izabela Walewander.

Wizyty kontrolne co pół roku

Jeśli nie występują u dziecka problemy wymagające częstszych odwiedzin gabinetu dentysty, wizyty kontrolne powinny się odbywać regularnie co około 6 miesięcy. Są one bardzo ważne, ponieważ zęby mleczne mają inną budowę niż zęby stałe, stąd próchnica postępuje w nich bardzo dynamicznie. Zaniedbanie wizyt często powoduje, że próchnica niszczy ząb tak mocno i szybko, że po kilku miesiącach jej działania nie da się go już uratować. Próchnica z zębów mlecznych bardzo szybko obejmuje pojawiające się zęby stałe, w skrajnych przypadkach zęby wyrzynają się już nią objęte. Nieświadomość tego zagrożenia to jeden z najpowszechniejszych błędów w myśleniu rodziców.

„Najczęstszym błędem jest myślenie, że zęby mleczne i tak wypadną, więc nie trzeba ich myć i leczyć” – uważa Elżbieta Geroch-Kulka. Dodaje, że jeśli dziecko nie odwiedziło dentysty, gdy miało 18-24 miesięcy, niezwłocznie musi to zrobić, zanim osiągnie wiek 3 lat.

„W wieku 3 lat dziecko posiada już wszystkie zęby mleczne i na ich podstawie można określić ułożenie żuchwy w stosunku do szczęki oraz ocenić ogólny stan uzębienia” – mówi lekarka z katowickiej kliniki. Osiągnięcie tego wieku to także dobry moment na zastosowanie profilaktyki jamy ustnej, czyli fluoryzacji, lakowania bądź ozonowania.

Aby nie płakać nad rozlanym mlekiem



Przyczyną zmian powstających w zębach są w głównej mierze bakterie zasiedlające jamę ustną. Bakterie można usunąć za pomocą ozonu. Jego silne właściwości bakteriobójcze pozwalają skutecznie wyeliminować około 99,9% bakterii próchnicowych. W katowickiej klinice początkowa niewidoczna „gołym okiem” próchnica wykrywana jest za pomocą lasera diagnostycznego, wywołującego fluorescencję w zmienionych tkankach.

Ozonowanie jest świetnie przyjmowane przez małych pacjentów, którzy boją się borowania. Na ząb ze zmianami próchnicowymi zakłada się kapturek połączony z ozonatorem wytwarzającym leczniczy gaz, który aplikuje go przez około 20 sekund. Metoda ta jest całkowicie bezbolesna. Po zabiegu aplikowany jest dodatkowo preparat odbudowujący leczony ząb. Wykorzystanie ozonu spowalnia rozwój próchnicy, dzięki czemu pozwala na utrzymanie mleczaków do czasu pojawienia się zębów stałych.

„Zęby mleczne, chociaż są etapem przejściowym w uzębieniu, mają ogromny wpływ na stan zębów stałych i późniejszy prawidłowy zgryz. Dlatego trzeba dbać o mleczaki, stosować profilaktykę i leczyć je” – uważa Izabela Walewander.

Mieć dobry zgryz, by nie mieć zgryzu



Ważny etap dojrzałości uzębienia dziecko osiąga w wieku 7 lat i wtedy powinno odbyć pierwszą wizytę u ortodonty. Wówczas dziecko ma już pewne zęby stałe, co pozwala ocenić prawidłowość zgryzu w tym istotnym okresie rozwoju.

„Leczenie wczesne prowadzone jest u dzieci w wieku między 7. a 10. rokiem życia i trwa przeważnie od 6 do 14 miesięcy. Jego podstawowym celem jest korekta nieprawidłowości zgryzu, które mogłyby się nasilić wraz z rozwojem i wzrostem dziecka” – mówi dr n. med. Jarosław Doliński.

Leczenie wczesne poprawia również wygląd uzębienia, co wpływa na tak istotną dla dzieci akceptację przez otoczenie. Wczesne oddanie zębów dziecka w ręce ortodonty może zapobiec rozwojowi wady zgryzu i uchronić przed koniecznością usuwania stałych zębów, jednak nie może całkowicie zagwarantować, że po wyrżnięciu się tych drugich nie dojdzie do powstania wady.

Leczenie wad uzębienia

Jeżeli po wymianie uzębienia mlecznego na stałe pojawi się nieprawidłowość, wtedy zalecane jest leczenie właściwe.

Aparat ortodontyczny można założyć około 12. roku życia, gdy obecne są już wszystkie zęby stałe. Jeśli do tego czasu doświadczenia dziecka z wizyt w gabinecie dentystycznym będą dobre, jego dbałość o zęby powinna być na stałym wysokim poziomie.