Kto może nam pomóc?



Trudno jest znaleźć dobrego stomatologa, któremu będziemy w stanie zaufać. Niewłaściwe podejście lekarza do pacjenta wywołuje zniechęcenie i sprawia, że unikamy kolejnych wizyt, co nie sprzyja zdrowiu zębów.

Warto zapytać o dobrego stomatologa znajomych, przyjaciół i osób, które są z nami szczerzy i otwarcie wyrażą swoją opinię o dobrym lekarzu. Dzięki temu możemy uniknąć rozczarowań i przykrości, a także dowiedzieć się o atmosferze panującej w gabinecie i cenie usługi.

Dobrym źródłem informacji o klinice stomatologicznej czy lekarzach jest internet. Na określonych portalach, stronach i forach można zasięgnąć opinii o działalności gabinetów, oferowanych usługach, cenniku.

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że na forach internetowych możemy się też spotkać z wpisami pochodzącymi od firm PR-owych, których celem jest przedstawienie danego stomatologa lub kliniki w jak najlepszym świetle.

Większość gabinetów powinna mieć własną stronę internetową, na której są zawarte potrzebne informacje dotyczące świadczonych usług.

Czy koszt usługi jest ważny?



Zdrowie jest bezcenne, jednak bez pieniędzy trudno o nie dbać. Często wysoka cena usług świadczy o ich dobrej jakości, nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym do leczenia. Niska cena może odpowiadać gorszej jakości materiałów, choć to nie jest regułą.

Aby podjąć dobrą decyzję, należy pytać o wszystko, co nas interesuje. Warto porównać koszt kilku wybranych zabiegów wykonywanych w gabinecie, co pozwoli zorientować się w wysokości cen usług.

Trzeba pamiętać, że dobry stomatolog powinien troszczyć się nie tylko o stan naszych zębów, lecz także o nasze samopoczucie i finanse. W tym celu np. zamiast droższego i bezbolesnego znieczulenia komputerowego może nam zaproponować znieczulenie zwykłe, równie skuteczne.

Stomatolog zawsze powinien dać pacjentowi wybór, czas na przemyślenie danej kwestii lub odradzać zabiegi, które nie dla wszystkich są wskazane, np. wybielanie.

Jak wyposażony jest gabinet?



Dobry i doświadczony stomatolog powinien odpowiednio wyposażyć swój gabinet w potrzebny sprzęt oraz dbać o sterylność używanych narzędzi. Gabinet z kolei powinien być przyjazny pacjentom, aby zawsze chcieli do niego wracać.

Nowoczesne gabinety korzystają z usług recepcjonistek. Warto zwrócić uwagę na atmosferę w poczekalni – sposób zachowania recepcjonistki, jej gotowość do udzielenia klientom potrzebnych informacji czy – wręcz przeciwnie – lekceważenie pacjenta, które nie zachęca do wizyty i kolejnych rozmów.

