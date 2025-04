Serce to mięsień – ćwicz go i dobrze się odżywiaj

W trosce o serce musimy pamiętać o regularnej aktywności fizycznej. Sport nie tylko pomoże nam w utrzymaniu prawidłowej sylwetki, ale wspomoże też pracę serca. Równie ważna jest odpowiednia dieta. Przede wszystkim należy ograniczyć spożycie tłuszczów i soli. Dzięki temu możemy zapobiec nadciśnieniu, miażdżycy, zawałom serca czy udarom mózgu.

„W trosce o nasze serce niezmiernie ważne jest utrzymanie prawidłowej wagi. Najlepiej zatem spożywać mniejsze posiłki, ale co 3 godziny – w ten sposób unikniemy podjadania. Nie odmawiajmy sobie też codziennych, przynajmniej 30-minutowych spacerów, podczas których spalamy nadmiar tkanki tłuszczowej. Taka aktywność zwiększa również wydolność płuc oraz serca” – radzi Marietta Wyciechowska, dietetyk z Centrum Naturhouse.

Reklama

Jadłospis na zdrowe serce

Zagrożenie zmian miażdżycowych niesie ze sobą nadmiar tzw. „złego cholesterolu” LDL, który gromadząc się we krwi odkłada się w ściankach naczyń. Odpowiednia dieta powinna redukować jego poziom, a jednocześnie podwyższać „dobry cholesterol” HDL. Należy zatem unikać takich produktów, jak masło, śmietana, majonez, tłuste mięso, a także przetworzonej żywności.

„Do diety warto włączyć natomiast ryby, cielęcinę, drób bez skóry, chudą wołowinę. Do sałatek używajmy oleju rzepakowego i oliwy z oliwek. Kontrolujmy też spożycie soli - bezpieczna dzienna dawka wynosi 6g” – dodaje ekspert Naturhouse.

Zobacz też: Co zagraża Twojemu sercu?

Do jadłospisu należy wprowadzić też płatki owsiane, warzywa strączkowe, kasze oraz owoce cytrusowe, które są najlepszym źródłem błonnika. Warzywa i owoce zawierają również barwniki będące bioflawonoidami – pełnią one funkcję przeciwutleniaczy, zmniejszających ryzyko chorób serca.

Nie zapominajmy o kwasie foliowym, który obniża poziom homocysteiny uszkadzającej ściany naczyń. Znajdziemy go w zielonych warzywach liściastych, wątrobie i nasionach roślin strączkowych.

Nasze serce kocha produkty bogate w witaminy i minerały. Jedzmy zatem te zawierające żelazo, witaminę B12 i C, beta-karoten. Znajdziemy je m.in. w owocach, warzywach i przetworach mlecznych. Aby uzupełnić poziom potasu, który neutralizuje szkodliwe działanie sodu, włączmy do diety banany, awokado oraz ziemniaki.

Sercu nie zaszkodzi na pewno kieliszek czerwonego, wytrawnego wina do obiadu, które wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe, obniżając poziom fibrynogenu w układzie krwionośnym.

Reklama

Profilaktyka chorób serca

W profilaktyce chorób serca niezwykle ważny jest zdrowy tryb życia, na który składa się odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz ograniczenie złych nałogów, zwłaszcza palenia papierosów. Nikotyna jest wyjątkowo niebezpieczna i stanowi przyczynę licznych chorób układu krążenia. Równie poważnym wrogiem bywa nadmiar stresu i ciągłe przemęczenie. O serce powinniśmy dbać niezależnie od wieku, aby przez długie lata cieszyć się dobrą formą i samopoczuciem.

Zobacz też: Wpływ pogody na układ krążenia

Źródło: Agencja Royal Brand PR, poradnik "Wzmocnij serce właściwą dietą", konsultacje z p. Mariettą Wyciechowską, dietetyczką z Centrum Naturhouse