Jak zbudowane są serce i układ krążenia?



Serce u dorosłego człowieka ma wielkość pięści, mieści się w klatce piersiowej, między mostkiem i kręgosłupem oraz prawym i lewym płucem. Składa się z czterech części: prawego i lewego przedsionka oraz prawej i lewej komory. Pomiędzy jamami prawej i lewej strony serca znajdują się przegrody: międzyprzedsionkowa i międzykomorowa.

Z lewej komory serca wychodzi duże naczynie krwionośne zwane aortą, które następnie dzieli się stopniowo na coraz mniejsze tętnice, które docierają do wszystkich części ciała, doprowadzając do nich krew. Ta jest zbierana z tkanek przez system naczyń żylnych, łączących się ostatecznie w dwie żyły główne: górną i dolną, uchodzące do prawego przedsionka serca. Ten system obiegu krwi nazywamy krążeniem dużym.

Istnieje również krążenie małe (płucne), którego zadaniem jest doprowadzanie krwi do płuc w celu wysycenia jej tlenem. Składa się z tętnicy płucnej wychodzącej z prawej komory serca, systemu drobnych naczyń w miąższu płuc i żył, które w formie czterech większych naczyń uchodzą do lewego przedsionka, doprowadzając bogatą w tlen krew z powrotem do serca, skąd przez lewą komorę rozprowadzana jest po organizmie.

Przedsionki i komory serca są od siebie oddzielone zastawkami: trójdzielną – między prawym przedsionkiem a prawą komorą oraz dwudzielną (mitralną) – między lewym przedsionkiem a lewą komorą. Zapobiegają one cofaniu się krwi w trakcie skurczu. Zastawki oddzielają również aortę i tętnicę płucną od odpowiednio lewej i prawej komory serca.

Serce jest aktywnie pracującym mięśniem i samo również wymaga intensywnego dostarczania tlenu i substancji odżywczych za pośrednictwem dwóch tętnic wieńcowych – prawej i lewej – które odchodzą od aorty w jej początkowym odcinku i przebiegają na powierzchni serca. Krew z serca zbierana jest przez drobne żyłki, które następnie łączą się na jego tylnej powierzchni w tak zwaną zatokę wieńcową, uchodzącą do prawego przedsionka.

Serce w liczbach



W spoczynku serce zdrowego człowieka kurczy się miarowo z częstością od ok. 60 do 90 razy na minutę. W trakcie wysiłku, zdenerwowania, kiedy potrzebny jest szybszy przepływ krwi, częstość pracy serca rośnie do ponad 100 uderzeń na minutę. W ciągu doby daje to ilość ponad 100 tys. skurczów, z ponad 6 tys. litrów przepompowanej krwi.

Jak pracuje serce?



Pracą serca, wyzwalaniem jego skurczów, steruje precyzyjny układ nazywany układem bodźco-przewodzącym. Zbudowany jest on z nieco zmienionych komórek mięśnia sercowego, posiadających zdolność wytwarzania impulsów elektrycznych, które następnie rozprzestrzeniają się na pozostałe komórki serca, pobudzając je do synchronicznego skurczu.

Najważniejszą częścią układu bodźcoprzewodzącego, naturalnym rozrusznikiem serca, jest tzw. węzeł zatokowy, zlokalizowany w prawym przedsionku. Impulsy z niego wychodzące rozchodzą się po obydwóch przedsionkach, które są prawie w całości odizolowane elektrycznie od komór, poza „stacją przekaźnikową” – węzłem przedsionkowo-komorowym.

Węzeł ten przewodzi dalej pobudzenie elektryczne z przedsionków do komór, poprzez system rozgałęziających się włókien. Dzięki temu mięsień serca kurczy się w sposób bardzo uporządkowany i rytmiczny.

W razie konieczności zwiększenia częstości pracy węzeł zatokowy zaczyna przyspieszać swoją podstawową aktywność i tym samym ilość uderzeń serca w ciągu minuty rośnie w zależności od potrzeb organizmu.

