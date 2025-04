Boli mnie ząb, więc poszukam taniego dentysty…



Jedynie 31% Polaków odwiedza dentystę raz na pół roku, 11% wybiera się na wizytę raz na kwartał, 25% raz w roku, a 17% nie pojawia się u dentysty nawet raz na kilka lat. Wielu z nas o wizycie u stomatologa myśli tylko wtedy, gdy odczuwa ból zęba, a wtedy normą jest szukanie najtańszego gabinetu. A szkoda!

Wyniki badań, o których pisze portal Dentysta.eu, nie napawają optymizmem. Powinny natomiast skłaniać do refleksji. Warto sobie uświadomić, że w przypadku wyboru lekarza dentysty robienie „prywatnego przetargu” na leczenie każdego bolącego zęba nie jest wcale dobrym rozwiązaniem.

Stały dentysta może uratować życie



Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka, o regularności i przywiązaniu do jednego specjalisty nie wspominając. Okazuje się bowiem, że przy regularnych wizytach w jednym, stałym gabinecie, możemy nie tylko liczyć na lepsze efekty w leczeniu, ale również na to, że dentysta odkryje przy okazji inne dolegliwości, na które cierpimy, a o których nie mieliśmy pojęcia.

Systematycznie prowadzona dokumentacja pacjenta daje dentyście wgląd w ogólny stan zdrowia. Dzięki temu może wcześnie rozpoznać objawy innych chorób. Obecnie, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i rzetelnie prowadzonej dokumentacji wyników badań, dentysta jest w stanie zauważyć pierwsze symptomy takich chorób jak miażdżyca naczyń czy cukrzyca. Może też wskazać odpowiedniego specjalistę, do którego trzeba się udać.

– Stomatolog jest w stanie wykryć nowotwory jamy ustnej i w ten sposób po prostu uratować swojemu pacjentowi życie – zauważa Przemysław Stankowski, poznański stomatolog specjalizujący się w chorobach przyzębia, współwłaściciel Praktyki Dentystycznej Stankowscy. Co prawda nowotwory jamy ustnej to tylko jeden procent wszystkich nowotworów złośliwych, ale w Polsce – według badań epidemiologicznych wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego – umiera z jego powodu ponad dwie trzecie chorych, u których został zdiagnozowany. To dlatego, że wykrywa się go za późno.

Choroby, które dentysta może wykryć przy okazji regularnej diagnostyki jamy ustnej pacjenta, to:

bulimia,

zmiany hormonalne,

białaczka,

zaburzenia odporności,

cukrzyca,

nowotwory jamy ustnej,

miażdżyca,

zaburzenia przewodu pokarmowego.

Wizja, konsekwencja i plan



Leczenie dentystyczne trzeba planować. Lekarz musi dokładnie ocenić problemy i rozpocząć ich rozwiązywanie etapami. Nie ma sensu likwidowanie jednego ubytku, kiedy u pacjenta rozwija się na przykład choroba przyzębia, która nieleczona może doprowadzić do utraty tego zęba.

Plan leczenia, który przyjmuje lekarz, może się różnić od tego, co zrobiłby jego kolega po fachu. I nie musi to wcale oznaczać, że któryś z nich się myli.

– Należy pamiętać, że nie ma jednej słusznej drogi do osiągnięcia celu, a każdy lekarz wybierze tę, która wyda mu się najlepsza. Dlatego zmiana stomatologa na innego w trakcie leczenia nie ma najmniejszego sensu. Nowy dentysta, który przejmie pacjenta w połowie rozpoczętego procesu, zacznie coś w innym kierunku i zniweczy tym samym poprzednie efekty. To z kolei wydłuża proces leczenia, nie wspominając o dodatkowych kosztach dla pacjenta – przestrzega Dorota Stankowska, poznańska stomatolog, współwłaścicielka Praktyki Dentystycznej Stankowscy.

Jak wybrać dobrego stomatologa?



Zakładając, że nie mamy stałego dentysty, jak sprawdzić, czy ten nowy jest kimś, komu powinniśmy zaufać na dłużej?

Podczas pierwszej wizyty trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim dentysta, sprawdzając higienę jamy ustnej i zauważając, że jest ona nieprawidłowa, powinien poinstruować pacjenta, jak prawidłowo myć zęby i dbać o dziąsła. Czymś, co okazuje się ważne, a jest stosowane w niewielu gabinetach, są zdjęcia fotograficzne, na których pacjent może zauważyć postępy i efekty leczenia. Dentysta powinien również wykonać panoramiczne zdjęcie rentgenowskie i zdiagnozować pacjenta pod kątem próchnicy, choroby okluzyjnej oraz zapalenia dziąseł i paradontozy.

Trzeba być też świadomym momentu, kiedy najprawdopodobniej powinniśmy podziękować za współpracę swojemu dotychczasowemu dentyście.

– Pacjenci powinni być czujni, gdy wypełnienia wypadają po kilku miesiącach. Prawidłowo wykonane wypełnienie powinno pozostać na swoim miejscu przez kilkanaście lat. Przy prawidłowej higienie jamy ustnej mogą wytrzymać nawet ponad 20 lat. Jeżeli więc jesteśmy przekonani o tym, że odpowiednio czyścimy zęby, a plomby wypadają, to coś jest nie tak – podsumowuje Dorota Stankowska.

