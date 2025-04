Jak powstaje trądzik?

Trądzik to najczęstsza dolegliwość skórna pojawiająca się wśród nastolatków w okresie dojrzewania, kiedy to młody organizm gwałtownie zwiększa produkcję hormonów, głównie androgenów. Hormony te powodują, że gruczoły łojowe produkują coraz więcej tłuszczu (łoju), a jednocześnie naskórek rogowacieje. Martwe komórki wraz z zalegającym tłuszczem są pożywką dla bakterii, które powodują stan zapalny skóry, doprowadzając do powstawania zaczerwienionych torbieli z ropą. Nieleczone krosty mogą później pozostawić po sobie trudne do usunięcia blizny.

Domowe sposoby na trądzik!

Poza typowym leczeniem farmakologicznym, czyli na przykład antybiotykami lub bardziej nowocześnie (ale skutecznie) – laserowo, można wspomagać się, zwłaszcza przy niezbyt ostrych dolegliwościach, naturalnymi sposobami. Zaleca się na przykład wypijanie co drugi dzień naparów z kwiatu lipy, rumianku i szałwii. Warto też spróbować leczyć się tzw. „parówkami”.

Polega to na tym, że do wrzącej wody wrzucamy garść kwiatów rumianku, szałwii lub lipy, po czym pochylamy się twarzą nad miską z miksturą w odległości 15-20 cm otwierając w ten sposób pory skóry, przykrywając jednocześnie głowę ręcznikiem i pozostając tak przez 10-15 minut, po czym, po odpowiednim nawilżeniu skóry, możemy twarz poddać zabiegowi peelingu. Następnie, po zabiegu, twarz oczyszczamy antybakteryjnym żelem lub mydłem siarkowym, na koniec przemywając ją specjalnie przygotowanym tonikiem naturalnym, zrobionym z pół szklanki ciepłej wody z dodatkiem trzech kropli olejku cedrowego i jałowcowego. Tak przygotowanym roztworem przemywamy twarz co trzy godziny. Niezły jest też roztwór ciepłej wody z kilkoma kroplami soku z cytryny, rozjaśniający przebarwienia pozapalne.

Innym sposobem naturalnym może być prosta w przygotowaniu maseczka ze świeżych ogórków.

Polega ona na tym, że najpierw oczyszczamy twarz, szyję i miejsca dotknięte trądzikiem, po czym rozkładamy równomiernie na nie cienkie plasterki ogórka. I tak, leżąc, odpoczywamy przez pół godziny.

Przygotować też samodzielnie możemy maseczkę z płatków owsianych: wsypujemy płatki owsiane do połowy szklanki, wlewamy wrzątek i mieszamy napęczniałe płatki. Powstaje kleista papka, którą rozkładamy na twarzy, pozostawiając na 15 minut.

Sprawdzonym ponoć sposobem na trądzik jest wykorzystanie soku z aloesu: rozcinamy jego liście, zbieramy wypływający sok i raz lub dwa razy dziennie nakładamy sok na twarz, starając się przy tym, aby przez nieostrożność sok nie trafił do ust czy do oczu.

Niemniej jednak warto jest w każdym przypadku odwiedzić dermatologa i jako podstawową kurację przyjąć leczenie farmakologiczne, a leczenie naturalne potraktować jako uzupełniające.

