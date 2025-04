Endometrioza nie wybiera – szacuje się, że choruje na nią około 200 milionów kobiet na świecie, a w naszym kraju – co dziesiąta Polka. Z roku na rok mówi się o niej coraz bardziej otwarcie, a kolejne gwiazdy (póki co głównie zagraniczne) coraz częściej nie wstydzą się przyznać, że na nią cierpią. Które z nich borykają się z endometriozą i jak sobie z nią radzą?

Jadłospis dla kobiety chorującej na endometriozę

Endometrioza powoli wychodzi z cienia, a endowojowniczki (tak często nazywają się chorujące na nią kobiety) starają się nagłaśniać problem, pomagając tym samym innym paniom. O endometriozie mówi się i pisze coraz więcej, wciąż jednak bywa, że chore zmagają się z niezrozumieniem ze strony otoczenia. Wyobraźcie sobie, że wiele dni w miesiącu zwijacie się z bólu i nie możecie wstać z łóżka, a wszyscy dookoła sądzą, że udajecie albo przesadzacie, a „miesiączka to nie choroba”.

Muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach o endometriozie nadal bardzo mało się mówi. A przecież choroba ta może być przyczyną problemów z płodnością - trzeba udać się do specjalisty i ustalić prawidłową diagnozę. Jeśli skurcze podczas okresu są silne i nie do zniesienia, a środki przeciwbólowe nie pomagają, to znaczy że coś jest nie tak. My kobiety tyle słyszymy o swoich ciałach, a jednak są sprawy, które mają dla nas większe znaczenie, a są bagatelizowane

– powiedziała Lilly Becker, żona jednego z najlepszych tenisistów na świecie, Borisa Beckera.