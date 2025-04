Rodzaje protez



Obecnie dostępne na rynku sztuczne szczęki swoim wyglądem zbliżone są do naturalnego uzębienia człowieka. Wyróżnia się kilka rodzajów protez.

Protezy częściowe



Są stosowane w przypadku niekompletnego uzębienia danej osoby. Sztuczne zęby wyglądają niemalże identycznie jak te naturalne i spełniają podstawowe zadania (rozdrabnianie pokarmu, odpowiednia artykulacja).

Zbudowane są z metalowej ramy, do której przymocowuje się implanty zębów. Do umocowania tego rodzaju protezy wykorzystuje się tzw. elementy kotwiczące.

Protezy całkowite



Są stosowane u osób, które utraciły swoje naturalne zęby w górnej lub dolnej szczęce. Proteza ta musi być tak umocowana, aby nie doszło do jej poruszenia lub podniesienia w wyniku napinania mięśni mimicznych twarzy, mięśni żucia oraz ruchów błony śluzowej.

W mocowaniu protezy całkowitej nie jest możliwe wykorzystanie zębów do podparcia sztucznego uzębienia. Jak zatem utrzymać taką protezę?

Niestety, takie protezy bardzo rzadko dobrze się trzymają. Poza tym długotrwałe noszenie protezy całkowitej może prowadzić do zaniku kości szczęki, żuchwy. Następstwem tego może być ból i odleżyny.

Wyróżnia się dwa rodzaje protez całkowitych: tradycyjne pełne oraz bezpośrednie pełne.

Proteza pełna tradycyjna



Warunkiem do jej założenia jest całkowite wyleczenie tkanek. Może zdarzyć się tak, że zanim to nastąpi, pacjent będzie zmuszony do życia bez zębów.

Proteza tymczasowa



Jest to rozwiązanie krótkotrwałe. Wykonuje się ją przed usunięciem zębów w trybie wręcz natychmiastowym. Dzięki temu pacjent nie odczuwa dyskomfortu spowodowanego choć częściowym brakiem naturalnego uzębienia.

Proteza pełna bezpośrednia



W tym przypadku pacjent nie musi funkcjonować bez zębów w oczekiwaniu na swoją protezę. Po ocenieniu stanu tkanek, wykonaniu pomiarów i modeli szczęki, następuje stosunkowo szybko umieszczenie nowych, sztucznych zębów.

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju proteza wymaga częstszych wizyt u specjalisty. Przede wszystkim nowe zęby muszą zostać ponownie dopasowane, ponieważ kość, która je podpiera, zmienia swój kształt. Następuje to w okresie gojenia, kiedy może dojść do obluzowania protezy.

