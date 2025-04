fot. Fotolia

Co mówi Kodeks Drogowy o zapinaniu pasów przez kobiety w ciąży?

Polski Kodeks Drogowy zwalnia kobiety w widocznej ciąży z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Jak wynika z badań przeprowadzanych w licznych „crash-testach”, między innymi przez producenta samochodów marki Volvo, niezapięcie pasów wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia przyszłej mamy i jej dziecka. Pasy nie chronią jednak ciężarnej przed obrażeniami, jeżeli są zapięte nieprawidłowo.

Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa?

W przypadku zderzenia, nawet przy niewielkiej prędkości, pasażer jest wyrzucany do przodu z siłą do kilku ton. Zapięte pasy zabezpieczają przed nagłym wypadnięciem przez przednią szybę i innymi urazami (najczęściej po zderzeniu z poduszką powietrzną). Jednak pasy bezpieczeństwa zapięte nieprawidłowo zarówno przy kolizji, jak i gwałtownym hamowaniu, wywierają gwałtowny nacisk na brzuch i miednicę ciężarnej. Testy przeprowadzane na wirtualnych ciężarnych manekinach pokazują liczne obrażenia matki i płodu, spowodowane w chwili zderzenia przez nacisk źle zapiętych pasów na brzuch.

Jak kobieta w ciąży powinna zapinać pasy bezpieczeństwa?

Dla wielu mam z rosnącym brzuszkiem zapięte pasy wiążą się ze znacznym dyskomfortem w oddychaniu. Jednak należy pamiętać, że prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa bezwzględnie zmniejszają ryzyko obrażeń zarówno mamy, jak i dziecka. Dlatego ciężarna zawsze powinna zapinać pasy bezpieczeństwa.

Trzeba przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Zasada nr 1.

Najlepiej jest zdjąć obszerne okrycie tak, aby pas bezpieczeństwa przylegał jak najbliżej ciała.

Zasada nr 2.

Należy ustawić fotel w taki sposób, żeby kierownica nie uciskała brzucha, a jednocześnie, by aktywność kobiety w żaden sposób nie była ograniczona.

Zasada nr 3.

Plecy muszą mocno przywierać do siedzenia, ramiona być niemal wyprostowane.

Zasada nr 4.

Pas bezpieczeństwa powinien przechodzić przez miejsca najmniej narażone na urazy, czyli pod brzuchem, przez miednicę i biodra. Po zapięciu kobieta powinna go dobrze dociągnąć. Pasa nie wolno przeprowadzać pod ramieniem czy za plecami. Należy również pilnować, aby nie opasał brzucha, co może być trudne, zwłaszcza gdy ciężarna siedzi za kierownicą.

Czy jest sposób, aby zapewnić kobiecie w ciąży komfort jazdy?

Pasy bezpieczeństwa często samoistnie przesuwają się ku górze podczas jazdy, najczęściej, gdy brzuch jest już duży, a także gdy przyszła mama jest niewielkiego wzrostu. W takich przypadkach najlepiej zastosować specjalne adaptery do pasów samochodowych, które znacznie poprawiają komfort i bezpieczeństwo przyszłej mamy i dziecka. Obecnie najciekawszym rozwiązaniem na rynku jest adapter do pasów dla kobiet w ciąży Clippasafe Advanced. Pomaga on zachować prawidłowe ułożenie pasa biodrowego - pod brzuchem ciężarnej.

Adapter do pasów dla kobiet w ciąży Clippasafe Advanced /Fot. Materiały Prasowe

Jak wygląda adapter do pasów dla kobiet w ciąży?

Adapter składa się ze specjalnej miękkiej podkładki, którą umieszcza się na fotelu kierowcy lub pasażera. Dodatkowy mocny uchwyt, przymocowany do pasa bezpieczeństwa, utrzymuje pas pod brzuszkiem. Takie rozwiązanie pozwala kobiecie czuć się bezpiecznie i wygodnie w zapiętych pasach. W przypadku niebezpiecznej sytuacji na drodze, pozwala skierować siłę uderzenia na biodra i miednicę, miejsca dużo bardziej odporne na urazy. Adapter jest przy tym bardzo łatwy i szybki w montażu, można zabrać go ze sobą i zamontować np. w taksówce.

