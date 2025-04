Czym są zęby mądrości?

Zęby mądrości to ostatnie zęby trzonowe. Zazwyczaj wyrastają między 16. a 23. rokiem życia. Jednak doświadczonego stomatologa nie zdziwi widok nawet sześćdziesięciolatka z wyrzynającymi się ósemkami.

"Czasami zdarza się, że u starszych osób, które noszą ruchome protezy, na skutek ucisku dochodzi do wyrzynania się zębów mądrości, które do tej pory tkwiły w kości" – tłumaczy dr Roman Borczyk.

Niestety proces wyrastania zębów mądrości prawie nigdy nie przebiega prawidłowo. Zazwyczaj jest to spowodowane tym, że na ósme zęby nie ma już miejsca. Zęby wyrastają wtedy poza łukiem, lub wcale się nie wyrzynają. Może to powodować ucisk i stłaczanie sąsiednich zębów a w efekcie stany zapalne, bóle migrenowe czy torbiele wokół zęba.

Reklama

Szkodliwe ósemki



Jak zauważają specjaliści, coraz częściej zdarza się, że pacjenci nie mają nawet zawiązków ostatnich zębów trzonowych. "Rodzaj spożywanego przez nas pokarmu, bardziej przetworzone jedzenie powoduje, że część twarzowa czaszki rozrasta się w mniejszym stopniu. Coraz częściej powoduje to brak zawiązków zębów mądrości" – mówi dr Roman Borczyk.

Teoretycznie zęby mądrości mają spełniać taką samą funkcję, jak pozostałe zęby trzonowe, czyli mają przeżuwać i rozdrabniać pokarm. Jednak zazwyczaj, z powodu złego ustawienia pozostają bezużyteczne. Dodatkowo mogą narobić niemałe spustoszenie w jamie ustnej.

"Ryzyko wystąpienia próchnicy w tych zębach i pojawienia się stanów zapalnych jest duże. Położenie ósemek uniemożliwia dokładne oczyszczanie, stąd zęby te szybciej ulegają bakteriom próchnicowym. Próchnica w ósemkach może rzutować na zdrowe siódemki. Zęby mądrości są często przyczyną pojawienia się stanów zapalnych, szczękościsku i obrzęku" – przestrzega dr Roman Borczyk. Dlatego stomatolodzy zalecają usuwanie ósemek nawet, jeśli nie powodują one problemów. Najlepiej zrobić to pomiędzy 14. a 22. rokiem życia, zabieg chirurgiczny jest wtedy łatwiejszy do wykonania.

Polacy i tak przodują na mapie Europy w kwestii posiadania zębów mądrości. W większości krajów Unii ósemki usuwane są na zlecenie kas chorych. Standardowo wszystkie zęby mądrości, które nie wyrosły prawidłowo do 16.-18. roku życia, są usuwane.

Zobacz też: Jak uniknąć nieświeżego oddechu?

Jak złagodzić ból zębów mądrości pojawiający się przy ich wyrzynaniu?



Należy spożywać wyłącznie miękkie potrawy. Należy płukać jamę ustną specjalnymi płukankami. Należy jak najszybciej umówić się na wizytę dentystyczną połączoną z diagnostyka rentgenowską. Zimne okłady łagodzą ból. Czasem lekarz zleca antybiotyk, aby doraźnie pomóc. Trzeba szczotkować zęby pomimo ew. krwawienia ze szczególnym uwzględnieniem okolicy wyrastającego zęba mądrości, używając specjalnych miękkich szczoteczek.

Reklama

Zobacz też: Implanty zębów - zanim się zdecydujesz