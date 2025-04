Lekarze zalecają, by każda zdrowa osoba po czterdziestce przynajmniej raz na pół roku mierzyła sobie ciśnienie. Jeśli jednak okaże się, że pomiary zbliżają się do górnej granicy normy (patrz tabelka), na wszelki wypadek lepiej zacząć mierzyć je częściej i koniecznie zapisywać każdy wynik. Jeżeli przez kolejne 2–5 dni pomiary będą przekraczać normę, niezbędna jest konsultacja u lekarza pierwszego kontaktu, który oceni, czy należy się martwić i ewentualnie przepisze leki obniżające ciśnienie krwi. Zanim jednak dojdzie do wizyty w przychodni, warto wiedzieć, jak zabrać się do pomiaru. To ważne, bo nieodpowiednia technika może zafałszować wynik.

1. Dobry sprzęt

Na rynku dostępne są ciśnieniomierze z mankietem nadgarstkowym i naramiennym. Uznaje się, że dokładniejszy pomiar można uzyskać dzięki badaniu ciśnieniomierzem naramiennym. Najwygodniejsze są natomiast ciśnieniomierze elektroniczne. Warto wiedzieć, że każdy nowy ciśnieniomierz trzeba porównać z już sprawdzonym, np. takim z przychodni. Można po prostu przynieść swój ciśnieniomierz na wizytę lekarską i poprosić o zmierzenie sobie ciśnienia tamtejszym aparatem i własnym.

2. Odpowiedni czas

Ciśnienie powinno się mierzyć dwa razy dziennie – rano (przed śniadaniem i zażyciem leków) i po południu (ok. godz. 17.00–19.00). Tak mierzone (przez kolejne 3, 4 dni) pozwoli lekarzowi ocenić, czy mamy jakiś kłopot z krążeniem. Należy pamiętać, by nie mierzyć go wcześniej niż po godzinie od posiłku, wypaleniu papierosa i wypicia kawy (zmierzone wcześniej może być wyższe od prawdziwego o 20 mmHg!).

3. Właściwa metoda

Rękę, na której mierzymy ciśnienie, należy tak trzymać, by opaska znajdowała się na wysokości serca (opuszczenie jej powoduje wzrost ciśnienia o 10–20 mmHg). Ręka musi być podparta. Wynik zapisany Jeśli cierpisz na nadciśnienie lub wyniki pomiarów są graniczne, lepiej zapisuj je, a potem pokaż lekarzowi.