Szczoteczka elektryczna do zębów myje podobnie jak tradycyjna, a wymaga znacznie mniej wysiłku. To jeden plus. Jest i kolejny – szczoteczka elektryczna czyści dokładniej niż zwykła. Aby jednak tak było, trzeba poznać tajniki jej użytkowania, gdyż nieumiejętne mycie zębów takim urządzeniem może skończyć się np. urazem dziąsła.

Jak myć zęby szczoteczką elektryczną?



Jaką technikę wybrać?

Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie dociskać szczoteczki zbyt mocno do zębów i dziąseł. Wystarczy umieścić na niej pastę, przyłożyć do zębów pod kątem 45 stopni (jak zwykłą szczoteczkę), włączyć ją i przesuwać. Mniejsze główki (takie właśnie są w większości szczoteczek elektrycznych,) szczotkują jeden ząb na raz.



Jak często myć zęby?

Podobnie jak w przypadku szczoteczki tradycyjnej powinnaś myć nią zęby po każdym posiłku, by nie dać bakteriom dodatkowej pożywki w postaci zalegających w przestrzeniach międzyzębowych resztek pożywienia. Dobra wiadomość jest taka, że możesz to robić krócej niż zwykłą – 2 minuty wystarczą.

Jak myć, gdy masz aparat?

W tym przypadku konieczne jest używanie specjalnej główki, przeznaczonej do czyszczenia zębów z aparatem stałym (zapytaj o nią ortodontę!). Pamiętaj jednak, że stosowanie takiej główki nie zwalnia cię z oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych nicią dentystyczną po każdorazowym wyszczotkowaniu zębów.